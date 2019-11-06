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сегодня, 11:25 0

Лежащий на дороге мужчина помешал проезду автомобилей в Благовещенске (видео)

Лежащий на дороге мужчина помешал проезду автомобилей в Благовещенске (видео)
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик skaner28 опубликовал необычное видео, снятое в Благовещенске. На проезжей части дороги лежал мужчина, затрудняя движение автомобилей.

«Отчаянный гражданин решил отдохнуть прямо на дороге по улице Чайковского. Правда, друзья его затею не одобрили», – пишет паблик.

Автором данного видео стал житель Благовещенска Владимир. В беседе с ИА «Амур.инфо» он рассказал, что инцидент происходил несколько дней назад в вечернее время.

«Сначала подумал, что кого-то сбили, потому что там машины стояли. Потом они все начали объезжать – я смотрю: мужчина в полуживом состоянии, в опьянении валяется, а друзья пытаются его поднять», – сообщил Владимир.

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#транспорт

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