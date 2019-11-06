Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:22 0

У мужчины в течение 15 лет червь поедал мозг

У мужчины в течение 15 лет червь поедал мозг
Фото: pixabay.com

В Китае мужчина Ван Лэй перенес сложную операцию по удалению ленточного червя из головного мозга. Паразит питался мозгом мужчины в течение 15 лет, причиняя ему невыразимые страдания.

Еще в 2007 году Ван Лэй начал чувствовать себя плохо. Врачи считали, что это инсульт – начала отказывать половина тела, походка стала заплетающейся, рука не слушалась.

Затем мужчине диагностировали опухоль мозга. Лечение не помогло, состояние пациента с каждым днем становилось все хуже. Только в 2018 году медики смогли выявить истинную причину болезни. Врачи обнаружили в мозге пациента 12-сантиметрового солитера, который обитает в мозге и питается им.

Помочь Ван Лэю в 2018 не смогли – червь обитал в неоперабельной зоне. Лишь в октябре 2019 мужчине провели сложную операцию. Паразит был удален из мозга, сейчас пациент восстанавливается после хирургического вмешательства.

Врачи считают, что червь мог попасть в организм Ван Лэя из-за специфической диеты. В Китае нередко употребляют в пищу земноводных, рептилий и моллюсков, не подвергая их достаточной тепловой обработке, сообщает Teleprogramma.pro.

Просмотров всего: 227

#здоровье #Китай

распечатать


Экономика 11

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
Общество 6

После строительства автодороги к мосту в Китай земли амурских фермеров начало затапливать
Общество

Закусочная в Тынде не будет работать три месяца из-за грубых нарушений

Общество 1

В Благовещенске поликлиника переформатировала работу для эффективности диспансеризации
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь