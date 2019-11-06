У мужчины в течение 15 лет червь поедал мозг

В Китае мужчина Ван Лэй перенес сложную операцию по удалению ленточного червя из головного мозга. Паразит питался мозгом мужчины в течение 15 лет, причиняя ему невыразимые страдания.

Еще в 2007 году Ван Лэй начал чувствовать себя плохо. Врачи считали, что это инсульт – начала отказывать половина тела, походка стала заплетающейся, рука не слушалась.

Затем мужчине диагностировали опухоль мозга. Лечение не помогло, состояние пациента с каждым днем становилось все хуже. Только в 2018 году медики смогли выявить истинную причину болезни. Врачи обнаружили в мозге пациента 12-сантиметрового солитера, который обитает в мозге и питается им.

Помочь Ван Лэю в 2018 не смогли – червь обитал в неоперабельной зоне. Лишь в октябре 2019 мужчине провели сложную операцию. Паразит был удален из мозга, сейчас пациент восстанавливается после хирургического вмешательства.

Врачи считают, что червь мог попасть в организм Ван Лэя из-за специфической диеты. В Китае нередко употребляют в пищу земноводных, рептилий и моллюсков, не подвергая их достаточной тепловой обработке, сообщает Teleprogramma.pro.