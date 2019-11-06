Жестокое обращение с животными в передвижном зоопарке в Пояркове не подтвердилось

Полиция провела проверку с привлечением специалистов в области ветеринарии. Как сообщили в пресс-службе амурского УМВД, правоохранители не нашли в действиях работников передвижного зоопарка состава преступления по статье «Жестокое обращение с животными».

Между тем передвижной зоопарк уехал из села. Куда он отправился, неизвестно. Местная зоозащитница Татьяна Дудникова высказалась, что поспешные сборы связаны с шумихой, которая поднялась вокруг состояния животных. Амурчанка переживает за дальнейшую судьбу питомцев. На своей странице в социальной сети она попросила внимательно отслеживать передвижение зверинца.

«Уважаемые неравнодушные люди, прошу вас быть бдительными. Пожалуйста, пишите, где в Амурской области вы их увидите, по какой трассе они едут и в каком направлении. Такую махину не скрыть. Действие подобных зоопарков должно прекратить свое существование 1 января 2020 года», – обратилась женщина к своим подписчикам.

Как сообщало Амур.инфо, на публикацию также обратила внимание певица, зоозащитница Ольга Орлова. Она призвала запретить передвижные зоопарки.