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6ноября
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сегодня, 11:17 1

Жестокое обращение с животными в передвижном зоопарке в Пояркове не подтвердилось

Жестокое обращение с животными в передвижном зоопарке в Пояркове не подтвердилось

Амурское УМВД завершило проверку в отношении передвижного зоопарка, который временно находился в Пояркове. Ранее посетители зверинца обеспокоились состоянием тигра, у которого увидели открытую рану на животе. Также сообщалось, что замерзали дикие животные.

Полиция провела проверку с привлечением специалистов в области ветеринарии. Как сообщили в пресс-службе амурского УМВД, правоохранители не нашли в действиях работников передвижного зоопарка состава преступления по статье «Жестокое обращение с животными».

Между тем передвижной зоопарк уехал из села. Куда он отправился, неизвестно. Местная зоозащитница Татьяна Дудникова высказалась, что поспешные сборы связаны с шумихой, которая поднялась вокруг состояния животных. Амурчанка переживает за дальнейшую судьбу питомцев. На своей странице в социальной сети она попросила внимательно отслеживать передвижение зверинца.

«Уважаемые неравнодушные люди, прошу вас быть бдительными. Пожалуйста, пишите, где в Амурской области вы их увидите, по какой трассе они едут и в каком направлении. Такую махину не скрыть. Действие подобных зоопарков должно прекратить свое существование 1 января 2020 года», – обратилась женщина к своим подписчикам.

Как сообщало Амур.инфо, на публикацию также обратила внимание певица, зоозащитница Ольга Орлова. Она призвала запретить передвижные зоопарки.

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#животные

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    56 минут назад

    Паникеров предлагаю закрыть в соседние клетки и выписать нормальный штраф, а то времени у них свободного много, жаловаться и писать кляузы

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