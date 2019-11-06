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6ноября
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сегодня, 10:58 1

По распоряжению Дмитрия Кутеки в Приамурье появятся новые спортивные федерации

По распоряжению Дмитрия Кутеки в Приамурье появятся новые спортивные федерации
Фото: stolica-s.su

В Амурской области изменится работа региональных спортивных федераций. Это следует из приказов министра физической культуры и спорта региона Дмитрия Кутеки, опубликованных на сайте областного минспорта. Это он подтвердил в разговоре с ИА «Амур.инфо».

«Раньше была одна федерация самбо и дзюдо в Амурской области. Сейчас отдельно будет федерация самбо, отдельно – федерация дзюдо. В принципе, функционал не поменяется. Две федерации будут отдельно развиваться и взаимодействовать на территории региона», – сказал Дмитрий Геннадьевич.

Как сообщало агентство, Дмитрий Кутека стал новым министром физической культуры и спорта Амурской области в октябре. До этого он занимал должность начальника управления по физкультуре, спорту и делам молодежи Благовещенска.

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#областная власть #спорт

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Комментарии
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  • болельщик

    болельщик
    1 час назад

    Да уж, такое достижение, офигеть!

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