По распоряжению Дмитрия Кутеки в Приамурье появятся новые спортивные федерации

В Амурской области изменится работа региональных спортивных федераций. Это следует из приказов министра физической культуры и спорта региона Дмитрия Кутеки, опубликованных на сайте областного минспорта. Это он подтвердил в разговоре с ИА «Амур.инфо».

«Раньше была одна федерация самбо и дзюдо в Амурской области. Сейчас отдельно будет федерация самбо, отдельно – федерация дзюдо. В принципе, функционал не поменяется. Две федерации будут отдельно развиваться и взаимодействовать на территории региона», – сказал Дмитрий Геннадьевич.

Как сообщало агентство, Дмитрий Кутека стал новым министром физической культуры и спорта Амурской области в октябре. До этого он занимал должность начальника управления по физкультуре, спорту и делам молодежи Благовещенска.