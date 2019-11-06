На Амурском экономическом форуме обсудят, каким станет Благовещенск к 2050 году

В Благовещенске с 29 ноября по 1 декабря пройдет Амурский экономический форум. 6 ноября стартовал прием заявок от желающих поучаствовать в мероприятии.

Как сообщало Амур.инфо, главной темой форума станет формирование трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ. Пройдет презентация инвестиционного потенциала сопредельных территорий России и Китая. SММ и СRМ-спикеры расскажут о способах продвижения веб-ресурсов, решении бизнес-задач с помощью соцсетей, а также об автоматизации бизнес-процессов.

Впервые в рамках форума проведут конкурс «Бизнес-признание». Комиссия выберет наиболее уникальные и перспективные проекты, которые вносят вклад в развитие города Благовещенска по семи номинациям : «Лучший женский проект», «Лучший производственный проект», «Лучший проект в сфере здорового образа жизни», «Лучший интернет-проект», «Лучший сервисный проект», «Лучший молодежный проект», «Лучший социальный проект». Победители в каждой из номинаций получат памятные дипломы и денежные призы.

Участники форума посетят площадки строительства моста через реку Амур и канатной дороги. Кроме этого, запланирована дискуссия на тему «Благовещенск-2050». Спикеры обсудят, как используя уникальное географическое положение двух городов, сформировать новое социально-экономическое и мультикультурное пространство.

Почетными гостями форума станут: генеральный директор шанхайской компании, которая ведет застройку свободной экономической зоны в Хэйхэ, а также вице-президент группы компаний «Регион», занимающейся строительством канатной дороги.

Также участие в форуме уже подтвердили: представители компаний Ernst & Young, Yuexing Group, московского отделения Международной академии архитектуры, архитектурной мастерской «Дмитрий Пшеничников и партнеры», Ассоциации туризма КНР, зоны приграничного сотрудничества города Хэйхэ. Ожидается и участие мэра города Лилль (Франция) Обри Мартин, который планирует выступить с докладом о развитии города в рамках трансграничной агломерации. На сегодняшний день город Лилль входит в крупнейшую агломерацию мира, объединяющую Францию и Бельгию.

Зарегистрироваться на форум и ознакомиться с более подробной информацией можно по ссылке: https://www.mpmcms.ru/aef