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6ноября
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сегодня, 10:37 3

В Благовещенске лучшим предпринимателям подарят по 100 тысяч

В Благовещенске лучшим предпринимателям подарят по 100 тысяч
Фото: pixabay.com

В Благовещенске выберут 7 лучших предпринимателей и подарят по 100 тысяч рублей. В рамках Амурского экономического форума управление экономического развития и инвестиций администрации Благовещенска проведет конкурс «Бизнес-признание». Жюри выберет самые уникальные и перспективные проекты.

В конкурсе 7 номинаций: лучший женский проект, лучший производственный проект, лучший проект в сфере здорового образа жизни, лучший интернет-проект, лучший сервисный проект, лучший молодежный проект и лучший социальный проект. В каждой из них будет определено по одному победителю.

Премия поможет не только выявить лучших предпринимателей города, но и систематизировать их опыт и распространить его через привлечение победителей к участию в мастер-классах, семинарах, конференциях, форумах.

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Благовещенска.

Участники конкурса должны являться резидентами РФ, соответствовать требованиям, осуществлять непрерывную предпринимательскую деятельность не менее 6 месяцев. Претендент не допускается к участию в конкурсе если он находится в процессе ликвидации или банкротства или представил не в полном объеме в установленный срок документы для конкурса.

Конкурсная комиссия выберет наиболее уникальные и перспективные проекты, которые вносят вклад в развитие города. Победители в каждой из номинаций получат памятные дипломы и денежные призы. Церемония награждения пройдет в рамках Амурского экономического форума 29 ноября 2019 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 8 по 18 ноября включительно по адресу: улица Ленина, 131, кабинет № 105. С положением о проведении конкурса и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте администрации Благовещенска.

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#бизнес #конкурсы #мэрия

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Номинации как на Оскар или в детском саду. Развиваем не предпринимательство, а лицедейство.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    "Надеюсь Вы грамотно рассмотрите мою кандидатуру в данном конкурсе, ведь я в долгу не останусь, ведь 50% моего гонорара пойдет лично Вам, как вознаграждение за правильный выбор достойного кандидата" - ну как-то так отбирать будут?

  • retrogr

    retrogr
    45 минут назад

    предлагаю развить в городе проект яндекс-аэротакси / я уже победил?)

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