Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:36 0

Медика уволили из больницы из-за коллекции детского порно в рабочем компьютере

Медика уволили из больницы из-за коллекции детского порно в рабочем компьютере
Фото: Darko Stojanovic с сайта Pixabay

В США медицинский работник приговорен к четырем годам тюрьмы и трем годам усиленного надзора за хранение детской порнографии. Видео обнаружили в рабочем компьютере мужчины.

В январе 2018 года полиция получила жалобу на 39-летнего работника детской больницы Патрика Мэннинга (Patrick Manning). Следователи нашли на его компьютере более двух тысяч эротических кадров с участием детей разного возраста. После этого мужчину арестовали.

В ходе проведенного расследования полицейские не нашли доказательств того, что Мэннинг причинял вред посетителям или работникам больницы. На суде мужчина признал себя виновным в хранении детской порнографии.

4 ноября преступнику вынесли приговор и посадили в тюрьму. Судья запретил Мэннингу контактировать с людьми, не достигшими 18-летнего возраста. Исключением являются члены семьи, сообщает «Лента.ру».

В октябре сообщалось, что в Хакасии женщина отдала двух своих дочерей за деньги педофилу. У обвиняемого выявили признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости.

Просмотров всего: 159

#дети #криминал #США #работа

распечатать


Происшествия

В Приамурье неизвестные угнали и разбили автомобиль
Общество

В отремонтированной школе № 11 Белогорска начались уроки

Происшествия 4

СК опубликовал запись из детсада в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Общество

В Благовещенске решали, необходим ли закон «Об ответственном родительстве»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь