Медика уволили из больницы из-за коллекции детского порно в рабочем компьютере

В США медицинский работник приговорен к четырем годам тюрьмы и трем годам усиленного надзора за хранение детской порнографии. Видео обнаружили в рабочем компьютере мужчины.

В январе 2018 года полиция получила жалобу на 39-летнего работника детской больницы Патрика Мэннинга (Patrick Manning). Следователи нашли на его компьютере более двух тысяч эротических кадров с участием детей разного возраста. После этого мужчину арестовали.

В ходе проведенного расследования полицейские не нашли доказательств того, что Мэннинг причинял вред посетителям или работникам больницы. На суде мужчина признал себя виновным в хранении детской порнографии.

4 ноября преступнику вынесли приговор и посадили в тюрьму. Судья запретил Мэннингу контактировать с людьми, не достигшими 18-летнего возраста. Исключением являются члены семьи, сообщает «Лента.ру».

В октябре сообщалось, что в Хакасии женщина отдала двух своих дочерей за деньги педофилу. У обвиняемого выявили признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости.