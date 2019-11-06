В правительство внесен проект национальной программы развития Дальнего Востока

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5 ноября Минвостокразвития России внесло в правительство РФ проект указа президента страны «О Национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года». Проект доработан в соответствии с поручением главы государства, данным на пятом Восточном экономическом форуме.

«Национальная программа – это документ, который определит цели и основные направления социально-экономического развития Дальнего Востока как национального приоритета России на весь ХХI век», – написано в пояснительной записке к проекту указа.

Поручение президента РФ разработать проект национальной программы развития Дальнего Востока министерство получило в сентябре 2018 года на IV Восточном экономическом форуме. В подготовке нацпрограммы приняло участие 230 тысяч человек. Более 16 тысяч предложений поступило на сайт www.dv2025.ru, в их обсуждении приняло участие 88 384 человека. На региональном уровне 142 700 человек поучаствовали в 2 492 встречах в каждом муниципальном образовании Дальнего Востока. Работали экспертные команды на уровне региональных правительств. Поступившие предложения защищены главами регионов. Совет общественных палат регионов ДФО провел более 200 мероприятий по обсуждению путей развития регионов. Собрано более 1 100 предложений.

«Подготовка национальной программы стала своего рода открытой рабочей площадкой, на которой жители, эксперты, бизнес и власть обсуждали пути дальневосточного развития. В итоге мы пришли к единому мнению. Проект национальной программы был готов к сентябрю 2019 года. На пятом Восточном экономическом форуме мы его представили президенту страны. Основные принципы и параметры программы Владимиром Путиным были поддержаны», – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Перед национальной программой развития Дальнего Востока ставятся три ключевые цели: обеспечение темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по стране; повышение качества жизни дальневосточников до уровня выше среднероссийского; остановка миграционного оттока населения. Для достижения целей определены конкретные мероприятия, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.