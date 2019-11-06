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В правительство внесен проект национальной программы развития Дальнего Востока

В правительство внесен проект национальной программы развития Дальнего Востока
Фото: duma.gov.ru

5 ноября Минвостокразвития России внесло в правительство РФ проект указа президента страны «О Национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года». Проект доработан в соответствии с поручением главы государства, данным на пятом Восточном экономическом форуме.

«Национальная программа – это документ, который определит цели и основные направления социально-экономического развития Дальнего Востока как национального приоритета России на весь ХХI век», – написано в пояснительной записке к проекту указа.

Поручение президента РФ разработать проект национальной программы развития Дальнего Востока министерство получило в сентябре 2018 года на IV Восточном экономическом форуме. В подготовке нацпрограммы приняло участие 230 тысяч человек. Более 16 тысяч предложений поступило на сайт www.dv2025.ru, в их обсуждении приняло участие 88 384 человека. На региональном уровне 142 700 человек поучаствовали в 2 492 встречах в каждом муниципальном образовании Дальнего Востока. Работали экспертные команды на уровне региональных правительств. Поступившие предложения защищены главами регионов. Совет общественных палат регионов ДФО провел более 200 мероприятий по обсуждению путей развития регионов. Собрано более 1 100 предложений.

«Подготовка национальной программы стала своего рода открытой рабочей площадкой, на которой жители, эксперты, бизнес и власть обсуждали пути дальневосточного развития. В итоге мы пришли к единому мнению. Проект национальной программы был готов к сентябрю 2019 года. На пятом Восточном экономическом форуме мы его представили президенту страны. Основные принципы и параметры программы Владимиром Путиным были поддержаны», – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Перед национальной программой развития Дальнего Востока ставятся три ключевые цели: обеспечение темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по стране; повышение качества жизни дальневосточников до уровня выше среднероссийского; остановка миграционного оттока населения. Для достижения целей определены конкретные мероприятия, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Все вносят и вносят проекты. Когда уже выносить то начнут? Единственное, что в них изменяется, это срок реализации, все дальше и дальше...

  • full

    full
    1 час назад

    За десяток ранних проектов кто нибудь ответил?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Ну так надеются, что дальневосточники как то сами жить лучше начнут и уезжать перестанут, вот и переносят срок все дальше и дальше, вдруг действительно начнут, а тут оппа, а по программе то как раз и было спрогнозировано улучшение жизни дальневосточников в 2150 году, все совпало, всем медали.

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    Уже даже не смешно.

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Gorojanka

    Ну так надеются, что дальневосточники как то сами жить лучше начнут и уезжать перестанут, вот и переносят срок все дальше и дальше, вдруг действительно начнут, а тут оппа, а по программе то как раз и было спрогнозировано улучшение жизни дальневосточников в 2150 году, все совпало, всем медали.



    +++

    Молодец, вскрыла их коварный план!

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Когда уже правительство отстанет от нашего Дальнего Востока? От их программ развития становится жить тяжелей и хуже на Дальнем Востоке..

    После каждой путинской программы, растут налоги, платежи за ЖКХ, и цены на всё растут

    Госдеп что ли путину пишет эти программы?

  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    58 минут назад

    Сказке вовсе не конец - те, кто слушает, - молодец!

    А вот следующая программа, которую в страшных муках высрут великие кресельно-кабинетные жопы правительства: "Обещаем переобещать обещанные обещания". Срок реализации обещаний - до 2105 года.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    56 минут назад

    Что бы ДВ развивался, то самое первое и главное что нужно сделать, так это сделать тарифы на все ниже чем в среднем по стране, тогда и развитие будет. Амурская область имеет три гэс, а стоимость эл.энергии высокая. ДВ имеет свой нефтеперерабатываюший завод а стоимость топлива высокая.

    В общем правительство как всегда думает только о себе.

    Госпада чиновники сидя в теплых и мягких креслах совсем забыли о народе, они далеки от народа. Но Путин не вечный и нынешние чинуши об этом почемуто забыли.

  • Мапа

    Мапа
    33 минуты назад



    В правительство внесен проект национальной программы развития Дальнего Востока



    На фоне этого "проекта" очень поучительно выглядит соседняя новость



    Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»



    Это и есть особое "развитие" ДВ на практике, а не во фантазиях Минвостокразвития чиновников "на бумаге".

  • anschutka

    anschutka
    9 минут назад

    Сказочники

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