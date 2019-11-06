В отремонтированной школе № 11 Белогорска начались уроки

В школе № 11 Белогорска начался учебный процесс. Первый звонок в учебном учреждении прозвучал 5 ноября после 265-дневного перерыва для почти 900 учащихся и 92 работников школы.

Торжественная линейка в капитально отремонтированном основном здании школы началась в 10 часов утра. Мероприятие посетили замглавы города по социальной политике Галина Бурмистрова, председатель горсовета Виктория Гратий, начальник комитета по образованию, делам молодежи Ирина Губина, директор управления капитального строительства Татьяна Савченко, руководители подрядных организаций.

«Первое, что мне хочется сегодня сказать от всей души ученикам, педагогам и родителям: с возвращением! – обратилась к собравшимся замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова. – Вернуться домой всегда приятно, а в такой красивый дом, сесть за новые парты, и понять, что здесь все сделано с любовью, все сделано для того, чтобы школа действительно для вас была родным домом, особенно».

Благодарственным письмом главы Белогорска наградили директора управления капитального строительства Татьяну Савченко, руководителя подрядной организации, осуществлявшей монтаж окон Евгения Семенова, а также руководителя предприятия, которое занималось ремонтом школы, главного инженера ООО «Амурстройобъект» Рустема Гайнетдинова.

«Дорогие амурсельмашцы, ученики, родители, учителя, – сказала председатель горсовета Виктория Гратий. – Заканчивается сложный период в истории нашей 11-й школы, который в течение всего этого времени испытывал нас на прочность. Мне очень приятно поблагодарить всех, управление капитального строительства, подрядчика и вас, ребята и родители. Вам пришлось не легко. И я знаю, что вы своими руками отмывали после ремонта эту школу. Огромное всем спасибо. Желаю, чтобы школа и дальше держала такой же высокий уровень образования, как сейчас».

«Мы очень ждали этот день, – сказала директор школы Жанна Винникова. – Еще раз выражаю слова благодарности всем, кто помог нам, чтобы наша школа стала такой, какая она сегодня. Говорю слова благодарности вам, ребята, педагоги и вам, родители. Спасибо за то, что вы приняли самое активное участие в благоустройстве школы. Действительно, ремонт сделан грандиозный. В школе заменено все, отремонтированы все помещения, заменена сантехника и проводка, видеонаблюдение, пополнилась материально-техническая база. Для вас созданы все комфортные условия».

Глава Белогорска Станислав Мелюков также поблагодарил всех участников процесса по ремонту школы.

«Хочу выразить благодарность за проделанную работу заместителю по соцполитике Галине Бурмистровой, председателю комитета образования Ирине Губиной, руководителю УКС Татьяне Савченко, начальнику финуправления Ларисе Синько, директору школы Жанне Винниковой, руководителю организации-подрядчика Рустему Гайнетдинову, – отметил глава города в своем инстаграме. – Отдельное спасибо министру образования Светлане Яковлевой. И особая благодарность губернатору Василию Орлову, который нашел возможность помочь Белогорску справиться с этой непростой задачей. И, конечно, благодарю всех детей и родителей за терпение и за то, что верили! Все получилось».

На ремонт школы № 11 было направлено 27 миллионов рублей из средств областного бюджета и 3 миллиона рублей – из городского бюджета. На эти средства в школе заменена кровля, межэтажные перекрытия, электропроводка, сантехника, установлены евроокна, проведен капитальный ремонт. В учебных и методических кабинетах стоят теперь новые столы, стулья, шкафы, стеллажи. Для пищеблока приобретены плита, жарочный шкаф, баки, кастрюли, тестомесильная и протирочно-резательная машины, хлеборезка, разделочные столы, котлы. В кабинетах информатики заменена компьютерная техника, а в фойе школы размещен монитор с электронным расписанием, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.