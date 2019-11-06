«Аэрофлот» вводит новый сбор для рейсов на Дальний Восток

С 1 января 2020 года авиакомпания «Аэрофлот» включит в стоимость билетов на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока новый сбор. Это топливный сбор в классах комфорт и бизнес, следует из информации на сайте авиаперевозчика.

Сбор в комфорт-классе составит 6,3 тысячи рублей, в бизнес-классе – 8,4 тысячи, сообщает РБК. Сейчас топливный сбор на рейсах из Москвы в города Дальнего Востока в любых классах (эконом, комфорт, бизнес) не взимается.

Для экономкласса с 1 января 2020 года ничего не изменится.

По другим внутрироссийским направлениям «Аэрофлот» взимает в экономклассах топливный сбор в размере 2,7 тысячи рублей. На рейсах между Москвой и Якутском топливный сбор составляет 4,2 тысячи рублей.

Последний раз авиакомпания поднимала размер топливных сборов с 1 июля. Размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах вырос тогда на 235 рублей.