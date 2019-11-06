Госдума не проголосовала за проверку повышения цен на бензин в ДФО

Четыре депутата-дальневосточника Государственной думы подготовили поручение, в котором сообщили о серьезной социальной напряженности из-за скачка цен на бензин и дизельное топливо. Народные избранники попросили от лица Госдумы сделать запрос в ФАС, чтобы получить информацию о результатах мониторинга цен и принимаемых мерах.

С такой инициативой выступили депутат от Амурской области Андрей Кузьмин, депутат от Хабаровского края Иван Пиляев, депутат от Приморья и Сахалина Андрей Андрейченко, депутат от Забайкалья Василина Кулиева.

«На территории Дальневосточного федерального округа возникла серьезная социальная напряженность среди населения в связи с подорожанием бензина второй раз за два месяца осеннего периода текущего года. Так, в Благовещенске Амурской области зафиксирован скачок цен на автозаправочных станциях ННК, АИ-92 подорожал на 1,06 рубля, АИ-95 – на 25 копеек, а дизельное топливо – на 1 рубль 65 копеек за литр. (...) Рост цен на топливо зафиксирован также в Приморском и Хабаровском краях на АЗС ННК-Хабаровскнефтепродукт. В среднем стоимость топлива поднялась на 25 копеек. Подобное увеличение в Хабаровске наблюдается 6-й раз за год. Теперь на ННК-Хабаровскнефтепродукт АИ-92 стоит уже 43,45; АИ-95 – 45,33; АИ-98 – 46,24

В связи с вышеизложенным прошу поручить Комитетам ГД РФ по энергетике, а также по транспорту и строительству запросить информацию в Федеральной Антимонопольной Службе РФ по результатам мониторинга цен на нефтепродукты и принимаемых мер по соблюдению цен и тарифов естественными монополиями. Полученные сведения довести до депутатов государственной Думы», – говорится в документе.

В результате голосования депутаты не приняли положительного решения. Проголосовало 109 человек. «За» – 85 человек, «против» – 23, один депутат воздержался. Теперь Андрей Кузьмин планирует подготовить запрос в ФАС от своего имени.

«Решение по подготовленному поручению для Комитета ГД РФ по энергетике, также по транспорту и строительству для запроса в ФАС не приняли. Из более четырёхсот присутствующих депутатов участие в голосовании приняли всего 109 человек, причём 23 из них ПРОТИВ! Готовлю запрос в ФАС», – написал в своем инстаграм-аккаунте Кузьмин.

Как сообщало Амур.инфо, цены на топливо в Благовещенске выросли второй раз за осень. Скачок зафиксирован на некоторых автозаправочных станциях города. Ощутимее всего поднялась стоимость дизельного топлива.

На АЗС ННК АИ-92 подорожал на 1,06 рубля, АИ-95 – на 25 копеек, а дизель – на 1 рубль 65 копеек за литр. На заправках Роснефти рост цен не столь значительный. Например, цена на АИ-92 выросла на 20 копеек, АИ-95 – на 25 копеек, ДТ – на 1,65 рубля за литр. На АЗС ДНК повысилась цена только на дизтопливо – 1 рубль 65 копеек, цены на АИ-92, АИ-95, АИ 98 остались на уровне сентября этого года.