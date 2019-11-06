Первый электронный сертификат на маткапитал получила семья из Благовещенска

Сертификат на материнский (семейный) капитал можно получить в электронном виде. Для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг. Первым обладателем электронного сертификата стала семья из Благовещенска.

При заполнении заявления через личный кабинет гражданина на сайте ПФР, подтверждая свое намерение получить электронный сертификат, необходимо сделать соответствующую отметку напротив электронной формы документа.

Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо в течение пяти дней обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно только один раз, чтобы предоставить документы личного хранения – паспорт и свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за сертификатом не потребуется. После того как Пенсионный фонд вынесет положительное решение о предоставлении материнского капитала, электронный сертификат автоматически направят в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет также направят электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

«Получение сертификата в электронной форме имеет ряд преимуществ – экономия времени и отсутствие возможности испортить его или потерять. К тому же, электронный сертификат у его владельца всегда будет с собой, в личном кабинете, в который можно зайти на компьютере или в смартфоне», – пояснила начальник отдела социальных выплат ОПФР по Амурской области Наталья Белякова.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей.

Программа федерального материнского капитала продлена до 2021 года. То есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Горячая линия отделения ПФР по Амурской области: (4162) 202-400.