ОНФ: минстрой Приамурья хочет приобрести iPad Pro и комплектующие за 154 тысячи

В ОНФ обнаружили, что минстрой Амурской области планирует приобрести iPad Pro и комплектующие для него за 154 тысячи рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Общероссийского народного фронта.

Министерство строительства и архитектуры Амурской области закупает комплект новой техники Apple – планшет за 121 тысячу рублей с чехлом за 18,9 тысячи рублей и стилусом за 14 тысяч. Техническое задание содержит характеристики, указывающие на конкретную марку, а документ с техзаданием называется «Техзадание Айпад3».

«Заказчик предусмотрительно вписал все технические характеристики, указывающие на iPad Pro 11 с объемом памяти не менее 512 Gb. Все другие производители просто не подходят. Примечательно, что заказчик проводит закупку малого объема, которая не публикуется на сайте zakupki.gov.ru. Такая вот попытка провести закупку роскоши и остаться незамеченным. Срок окончания подачи заявок – 5 ноября 2019 года», – рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки» по Дальневосточному федеральному округу Максим Поличка.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта добавил, что это уже второй подобный случай расточительной закупки за последнее время. Ранее после обращения активистов ОНФ Ивановская областная дума отказалась от закупки дорогостоящей техники на общую сумму более 430 тысяч рублей, включая iPhone Xs Max за 112 тысяч.

«Активисты Народного фронта есть во всех регионах страны и продолжают мониторинг закупок роскоши. Безосновательные траты бюджетных средств на подобную дорогостоящую технику недопустимы. Мы обратимся к губернатору Амурской области Василию Орлову с просьбой оценить закупку министерства строительства и архитектуры региона на предмет целесообразности», – подчеркнул Гетта.

При этом в конце октября Минфин предложил ограничить федеральные ведомства в закупках планшетов, ноутбуков и SIM-карт, а заодно установить нормативы расходов на интернет и мобильную связь. Об этом идет речь в проекте постановления правительства, опубликованном для общественного обсуждения.

В пресс-службе министерства строительства и архитектуры Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что комментарий по данной ситуации будет предоставлен позже.