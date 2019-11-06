За производство и продажу порошкового алкоголя вводятся штрафы: обзор прессы

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Сколько минут должен длиться прием у врача; валюта какой бедной страны стабильнее рубля; услуги каких специалистов предлагают сейчас для кошек и собак. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

В «Российской газете» на первую полосу вынесены два материала, важность которых трудно переоценить. В одном из них говорится, понизят ли в конце концов в стране нештрафуемый порог скорости? В статье, при этом не приведена статистика – стало ль больше аварий после повышения этого порога на 20 км/час или наоборот, стало ль меньше. Правда, в качестве аргумента понижения порога написано, что если пешехода собьют на скорости 80 км/час, то у него больше шансов погибнуть, чем, если его ударят на скорости 60 км/час. Хотя, опять же, статистики нет. А вдруг, наоборот?

Также в номере

Во втором первополосном материале пишут, что за продажу порошкового алкоголя в России введены крупные штрафы. Дело в том, что порошковый алкоголь приводит к сильному опьянению и интоксикации. И если его съесть много, то может наступить конец, как при ударе автомобилем на скорости 80 км/час. Читая статью, вы узнаете, что изобрели такое спиртное в Японии более полувека назад – сухим порошковым сакэ жители страны Восходящего солнца приправляли свои суши и сашими.

Остальные подробности – под заголовком «Сухой вне закона». Я даже подумал сначала, что это о самолетах. Но ошибся. Ошибся я и взявшись за заметку «Повышая градус». Она совсем не о том, о чем я подумал.

Не пропусти

Много материалов успел я прочесть в «Моей Мадонне» – и о библиотеке нового уровня, на днях открывшейся в областном центре, и о суровой дореволюционной жизни (об этом на странице «История Приамурья»), и о том, что делать, если муж пилит по поводу и без повода (со своей стороны не пойму, на фиг такой муж?). И прочее, и прочее.

Но более всего заинтересовался публикацией о том, что, оказывается, у плохих сторон личности и характера мужа или друга есть и положительные стороны. Ну, например: мужик мало зарабатывает. Так это хорошо: значит, он более сговорчив, можно на нем поездить. Опять же, лишний раз в ресторан не пойдет на чужих женщин смотреть. Или… Впрочем, прочтите сами материал Инны Волковой «Обратная сторона печали».

Вам статья

На очереди «АиФ». Узнаете, что услуги ЖКХ подорожают в следующем году примерно до 6,5 %. Еще намотаете на ус, что прием у врача должен длиться не менее 20 минут. Главное – успеть раздеться. Еще говорится, что национальная валюта бедной Киргизии стабильнее рубля. Еще прочтете о человеке, обучавшем Брежнева обращению с «ядерным чемоданчиком». А вы думаете, почему нас все боялись? Потому что думали, что Брежнев – по незнанию – нажмет на кнопку «Пуск». Но самое примечательное – не названные статьи.

Также в номере

К самому примечательному я отнес сообщение о том, что полковник-миллиардер Черкалин решил добровольно отдать государству часть обнаруженных у него активов – больше 6 миллиардов рублей. А еще часы и запонки. А остальное решил оставить себе – это одно.

А второе – обязательно прочтите интервью Виктора Соболева с путешественником Сергеем Кореневым о том, почему у китайцев все меньше поводов приезжать в Благовещенск. Собеседник журналиста со знанием дела (уж полмира-то объездил – точно!) раскладывает по полочкам причины наших неудач. Парочку могу назвать: лень, заорганизованность. Продолжать не буду – посмотрите сами.

На посошок

Ну и «Комсомольская правда». Десерт, так сказать. Бузова, Милявская и иже с ними – мимо. Без меня. Хотя нет, на Лолите все-таки задержусь. Она рассказала, что выгнала мужа, когда внимательно его рассмотрела. То есть, когда не увидела того, из-за чего нужно было оставить. Но бог с ним, со зрением Лолиты. Куда интереснее заметка о новых капризах держателей денег. Узнаете об услугах психологов, стоматологов, диетологов, фитнес-тренеров, неврологов и прочих специалистов для кошек и собак. Представляете? Ваш кот ленив и стеснителен. Значит – срочно к сексологу. Ну, если вы до этого к кастрологу не обращались.