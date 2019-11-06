«Ночь искусств» в Благовещенске посетили более 1 000 человек

3 ноября по всей стране прошла всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году она была посвящена Дню народного единства и Году театра в России. Амурский краеведческий музей развернул работу сразу на трех площадках, которые можно было посетить по единому билету. А главным событием этой «Ночи» стал бал-маскарад.

Амурский областной краеведческий музей приготовил программу «Музей & Театр», всего — более 50 мероприятий. О том, что «Ночь» популярна, свидетельствовала нехватка мест в гардеробе. По ходу для посетителей организовали еще одно помещение для одежды. Благовещенцы шли в музей семьями, школьными классами и большими компаниями.

В зале Албазинского острога традиционно можно было примерить шлемы и кольчуги и подержать тяжелые кованые мечи. Это было второй главной фотозоной вечера.

Желающие разрисовывали деревянные планшетки с изображением разных славянских символов. В зале городского быта начала XX века гости мастерили маски из заготовок, приготовленных сотрудниками музея. Некоторые посетители пришли в масках, как просили организаторы. На «Ночи искусств-2019» всех ждал бал-маскарад.

Семья Судейкиных пришла не только в масках, но и в костюмах. Дети выучили вальсы, а родители приготовили наряды. «Мы ничего не выбрасываем, у нас всегда есть идеи для нарядов. Утром заглянул в шкаф, а там нечего надеть — это не про нас. Хочется быть красивыми, соответствовать атмосфере», — рассказала Людмила Судейкина.

Все желающие смогли посмотреть отрывки из спектаклей и примерить венецианские маски в специальной фотозоне «Театральное измерение» Амурского областного театра драмы. Актеры там органично играли, а до публики было пару метров, что некоторые зрители вслух комментировали происходящее, особенно когда по сюжету главный герой усадил свою даму на букет цветов.

«Так как эта “Ночь искусств” посвящена театру, у нас повсюду — одна большая театральная площадка. Амурский театр кукол показал спектакль. Дети хохотали, активно вовлекались в игру. Мы рады видеть у нас Амурский областной театр драмы, они показывают отрывки из спектаклей, перфоманс и выставку. "Театр+", Амурская областная детская библиотека, Амурское казачье общество, проводятся мастер-классы и многое другое. Музей гудит!» — рассказала Марина Боевец.

В большом зале был показан премьерный спектакль «Секрет» Амурского областного театра кукол, прошла встреча с актерами-кукловодами. Художник-постановщик театра Николай Рыбак провел свой мастер-класс по созданию кукол.

Амурская областная филармония была представлена студией «Театр+», она показала музыкальную театрализованную постановку. Ко Дню народного единства выступил армянский хореографический коллектив «Нур», который представил танцы и песни.

Главным событием этой «Ночи» стал бал-маскарад, в котором приняло участие более 50 человек. Студенты Амурского областного колледжа искусств и культуры учили всех желающих танцевать вальсы. Они же на этот вечер стали мимами и проводниками в мир театра, рассредоточившись по всему музею и устроив площадку «Театр-экспромт».

В общей сложности «Ночь искусств» в этом году продолжалась 4 часа. По традиции, она прошла еще на двух площадках — в музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова (ул. Пионерская, 14) и в музейном комплексе «Дом Саяпина» (ул. Амурская, 216). В музейном подвале прошла двухчасовая игра «Мафия», ее ведущим был Олег Штепа. Завершилась «Ночь искусств» в основном здании краеведческого музея файер-шоу театра огня «Одержимые».

В музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова прошла встреча с Владимиром Тепляковым, выпускником Военной академии и философского факультета МГУ. Он вёл курс дипломатии в этих двух вузах Москвы, а после, переехав в 1980 году в Благовещенск, более 30 лет преподавал философию, эстетику, этнологию и культурологию в БГПУ. Встреча продлилась два часа.

В музее-мастерской также прошел мастер-класс Инги Титовой по созданию брелоков из полимерной глины «Сонеты Шекспира». Участники делали маленькие книжные томики, а потом пили чай с пирожными, которые принесла кондитер, благовещенка Елена Скрипниченко. Она расписала их в стиле «Ночи искусств» и Года театра в России.

В «Доме Саяпина» прошли мастер-классы, работала пониферма, театральное кафе. Для детей там же показали театрализованные представления и учили накладывать актерский грим.

Подробнее — в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».