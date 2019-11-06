Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

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Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяженность составит около 3 тысяч километров.

Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области, сообщает «Интерфакс». «Газпром» уже завершил заполнение газом экспортного газопровода.

В октябре президент РФ Владимир Путин опроверг утверждения о том, что Китай в переговорах с Россией по газу якобы мог давить на российскую сторону при подготовке проекта газопровода «Сила Сибири». Президент называл такие заявления чушью. Вместе с тем он признал, что с китайской стороной были сложные, многолетние переговоры, назвав Пекин «сложным переговорщиком».

Газопровод «Сила Сибири» – совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC. Стороны определили условия партнерства в межправительственном соглашении от 13 октября 2014 года.