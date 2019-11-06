Амурский краевед написал книгу о двух тысячах семей, эмигрировавших в Китай в начале XX века

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Алексеевы, Архиповы, Бабинцевы, Родзаевские, Чупровы — свет на судьбы представителей этих и других амурских известных семей, эмигрировавших в начале XX века в Северный Китай, пролил благовещенский краевед Сергей Емельянов. Все они собраны в биографо-энциклопедическом справочнике «Амурцы-эмигранты. Первая треть ХХ века». Презентация пройдет 8 ноября в 15 часов в Амурской областной научной библиотеке имени Н.Н. Муравьёва-Амурского.

«Это очень важное событие для всего Дальнего Востока. Книга выходит в краеведческой серии Амурской ярмарки — “Приамурье. Из века в век”. Автор-составитель — Сергей Вадимович Емельянов, коренной благовещенец, пенсионер, краевед-исследователь, участник краеведческих проектов Амурской ярмарки. Темой эмиграции занимается с начала 2000-х годов, сначала искал собственные корни, затем начал собирать и систематизировать архивные материалы по многим семьям жителей Приамурья, вел переписку с потомками. Всего в книге 11 тысяч имен, это 11 тысяч судеб», — рассказала заместитель директора Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова.

Значительную работу по подготовке биографических материалов, насыщению их фактологическими данными, уточнению и дополнению персональных сведений о многих амурцах-эмигрантах провели краеведы и редакторы-составители издания — кандидат философских наук Тятьяна Телюк и историк-краевед Андрей Гаршин. Ответственный редактор издания — кандидат философских наук Анатолий Телюк.

Справочник «Амурцы-эмигранты…» основан на исторических и документальных источниках из российских, зарубежных и семейных архивов, посвящен одной из трагических и малоизученных страниц в истории области, связанной с эмиграцией амурцев в Северо-Восточный Китай и их дальнейшем рассеянии по всему миру.

В книге содержатся биографические справки о представителях разных сословий, сведения о месте и дате их рождения и смерти, социального происхождения, вероисповедания, образования, чинопроизводства, прохождения службы (в том числе государственной и военной), участия в различных социально-политических событиях, членстве в организациях и обществах, семейном положении.

В издании широко используются материалы периодической печати того периода, в первую очередь, эмигрантские газеты и журналы, многочисленные иллюстрации — бесценные документы и фотографии — их более 500 — из семейных архивов эмигрантов, абсолютное большинство из них ранее не публиковалось.

В книге «Амурцы-эмигранты…» в алфавитном перечне 2 049 фамилий земляков, волею судьбы оказавшихся изгоями, вынужденных покинуть малую родину. Среди этих фамилий известные и малоизвестные жители Благовещенска и Амурской области — Алексеевы, Архиповы, Бабинцевы, Вертопраховы, Вобликовы, Гридневы, Громылины, Доенины, Дружины, Ельцовы, Егоровы, Жариковы, Журавлевы, Землянские, Ивановы, Исаевы, Михайловы, Никитины, Нино, Осиповы, Очередины, Пакуловы, Пушкаревы, Рагозины, Родзаевские, Саяпины, Семеровы, Теплоуховы, Топазы, Ушаковы, Федорищевы, Хворовы, Цветковы, Чепурины, Чупровы и многие другие. Практически за каждой фамилией — имена ее представителей до 3-4-го поколений. Многие семьи благодаря книге «Амурцы-эмигранты…» обрели свои корни, узнали имена тех, о ком в семье молчали или вовсе не имели сведений. Например, теперь в родословном древе Вертопраховых — 86 имен, Пушкаревых — 79, Лядовых — 52, Топазов — 46.

Презентация библиографического справочника пройдёт в отделе краеведения и редких книг, северный зал, 2-й этаж. Вход свободный. Желающие смогут приобрести новое издание.

Больше о презентации книги — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.