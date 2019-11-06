Инклюзивный театр «Крылья» сыграет на главной театральной сцене Приамурья

Фото: АОДНТ

«Очень простая история» по одноимённой пьесе Марии Ладо — спектакль-фантасмагория, в котором главными героями нереальной, а возможно, и реальной истории, являются люди, домашние животные и мистические персонажи. Это история о любви и спасении ещё не рождённого дитя.

Спектакль — обладатель дипломов «За преданность сцене», «Лучшая мужская роль второго плана» и специального приза «Самая яркая роль», на фестивале в Хабаровске он стал настоящим открытием на огромном пространстве любительских театральных коллективов Дальнего Востока.

На сцену выйдут обладатель приза «Лучшая мужская роль второго плана» Иван Христолюбов, спецприза «Самая яркая роль» Александр Ерофеев и другие актеры.

Спектакль покажут в Амурском областном театре драмы 12 ноября в 19 часов, цена билета 250 рублей (12+).

«Крылья» — уникальный для Дальнего Востока любительский театр, в котором играют и здоровые люди, и с ограниченными физическими возможностями. Любительский экспериментальный театр был создан в мае 2015 года на базе АОДНТ членами Амурской областной организации граждан инвалидов «Преодоление» при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. За четыре года коллектив театра сильно изменился, в него пришли новые исполнители. В феврале 2018 года театр переименован в инклюзивный любительский театр. В числе уже известных постановок — «Переполох в Галошино», «Танго заблудших» и другие.

Больше о спектакле — – в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.