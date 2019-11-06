Чиновники собираются приучить россиян к здоровому образу жизни

Речь идет о компенсации части расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета составит 15 600 рублей. Таким образом чиновники хотят мотивировать россиян на занятия спортом. При этом независимые эксперты опасаются, что после появления льготы спортивные организации повысят цены на услуги.

Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, – 120 000 рублей. Соответственно, обратно вернется около 15 000 рублей. Сообщается, что конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже. Позже Министерство спорта должно разработать необходимый документ. А в законе «О физической культуре и спорте в РФ» появится определение физкультурно-оздоровительной услуги. Вычет не будет касаться спортивных мероприятий вроде матчей и покупки спортивного оборудования.

На сегодняшний день социальный налоговый вычет (13 %) можно получить на платные медицинские услуги, лекарства, обучение и страхование. Первый зампред комитета нижней палаты по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев считает, что было бы логичнее предлагать работодателям компенсировать сотрудникам затраты на фитнес-услуги, а деньги из бюджета направить на социальную помощь.