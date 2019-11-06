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сегодня, 08:17 5

Чиновники собираются приучить россиян к здоровому образу жизни

Чиновники собираются приучить россиян к здоровому образу жизни
Фото: pixabay.com

Летом 2020 года россияне, вероятно, получат возможность воспользоваться налоговым вычетом на фитнес-услуги. По данным «Известий», в правительство поступил соответствующий законопроект, созданный Минфином.

Речь идет о компенсации части расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета составит 15 600 рублей. Таким образом чиновники хотят мотивировать россиян на занятия спортом. При этом независимые эксперты опасаются, что после появления льготы спортивные организации повысят цены на услуги.

Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, – 120 000 рублей. Соответственно, обратно вернется около 15 000 рублей. Сообщается, что конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже. Позже Министерство спорта должно разработать необходимый документ. А в законе «О физической культуре и спорте в РФ» появится определение физкультурно-оздоровительной услуги. Вычет не будет касаться спортивных мероприятий вроде матчей и покупки спортивного оборудования.

На сегодняшний день социальный налоговый вычет (13 %) можно получить на платные медицинские услуги, лекарства, обучение и страхование. Первый зампред комитета нижней палаты по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев считает, что было бы логичнее предлагать работодателям компенсировать сотрудникам затраты на фитнес-услуги, а деньги из бюджета направить на социальную помощь.

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#российская власть #спорт

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Комментарии
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  • Хратум Ферганов

    Хратум Ферганов
    1 час назад

    простой народ на фитнесы не ходит

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    1 час назад

    бред чиновничий.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    1 час назад

    Живу в доме примерно на 100 квартир. Никто на фитнес не ходит. Видимо, чинуши по себе и меряют.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    7 минут назад

    Вы (чиновники) откройте в городе (в школах) побольше спортивных секций (БЕСПЛАТНЫХ), чтобы детвора с раннего возраста не по "заброшкам" кучковалась и пила-курила, а ходила в спортзал (опять таки при желании).

  • Oldlord

    Oldlord
    2 минуты назад



    ~~При этом независимые эксперты опасаются, что после появления льготы спортивные организации повысят цены на услуги.



    И правильно опасаются!

    Логичнее было бы направить эти средства на зарплаты тренерам и аренду спортзалов, а спортивные секции сделать бесплатными.

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