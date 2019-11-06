Гороскоп 6 ноября: у Козерогов важное дело, Близнецов испытают на прочность

Восход Солнца: 07:27

Заход Солнца: 16:59

Солнце в Скорпионе.

Овен. Благоприятный день. Вероятны неожиданное получение прибыли, находка ценной вещи или выигрыш. Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков, долгосрочного планирования. Вероятно, Вы получите неожиданное известие, которое может осложнить взаимоотношения в вашей семье.

Телец. Некоторая суета и суматоха потребуют от Тельцов большой собранности и ответственности. Отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Одним словом, идите к поставленной цели. Возможны значительные события в личной жизни. Планеты рекомендуют уделить внимание детям, сходить в цирк или в театр, совершить прогулку.

Близнецы. Судьба вновь посылает вам испытания на прочность. Финансовые проекты большинства Близнецов будут реализовываться не так, как предполагалось. Случайная болезнь может помешать выполнению ранее намеченных планов. В скором времени возможны неприятные события.

Рак. Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно планируйте предстоящие дела. Есть опасность быть обманутые или обворованным. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. День связан с травлей, преследованием, изгнанием. Вероятны стычки с внешним окружением, например с соседям.

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Лев. В этот день Вы сможете прийти в себя и по-новому взглянуть на мир, хотя Вы можете по-прежнему сталкиваться с проблемой взаимоотношений с окружающими. Не следует основывать свои действия на чувствах и эмоциях. Дальнейшее развитие событий потребует от Вас осторожности и взвешенности.

Дева. День несет неожиданные перемены. Вероятны изменения в финансовом положении. Сегодня Вы сможете стать хозяином положения или, наоборот, будете зависеть от своих партнеров. Поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Прислушивайтесь к советам друзей. Если есть желание, проведите вечер где-нибудь вне дома, скажем у друзей, которые в последнее время настойчиво приглашали вас к себе.

Весы. Вероятно, в первой половине дня домашние хлопоты или бытовые проблемы займут все время Весов. Не исключено, что завышенная самооценка или пренебрежительное отношение к собеседнику станет причиной конфликта, который разрешится не в вашу пользу. Во второй половине дня благоприятны активный отдых, развлечения, прогулки.

Скорпион. День благоприятен для благоустройства жилища, крупных покупок, оформления документов и отношений. Брак, заключенный сегодня, будет прочным. Не стоит прислушиваться к чужим советам, они могут только навредить. Ваши отношения с избранниками могут зайти в тупик. Уделите повышенное внимание детям и их здоровью.

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Стрелец. Несмотря ни на что, сегодня Вы сможете ощущать себя на высоте во всех отношениях. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел. Ваше обаяние покорит окружающих. Чтобы удержать удачу, определите границы своих достижений. Это поможет Вам в будущем не разрываться на части.

Козерог. День начала любого важного дела. Возможно,сегодня Вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Попробуйте реализовать задуманное новыми методами или с другими партнерами. Признание и успех Вам гарантированы в том случае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего. Смело идите навстречу судьбе.

Водолей. В вашей жизни намечается переход к другой сфере деятельности или выход на иной уровень развития. Не упустите свой шанс. В делах и намерениях опирайтесь на помощь и советы близких людей. Проявите решительность в достижении цели. Во второй половине дня вероятно неожиданное известие, которое повлечет за собой непредвиденные расходы.

Рыбы. День провокаций и испытаний. Крайне неблагоприятный день. Сегодня велика опасность травматизма, так что будьте внимательны и осторожны. Приготовьтесь услышать сегодня неожиданную неприятную новость. Судьба вновь испытывает вас на тщеславие. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Астролог: Вальдемар Небоходцев