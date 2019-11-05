Дмитрий Рогозин проконтролировал работы на космодроме Восточный

Во вторник, 5 ноября, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом космодром Восточный в Амурской области. В ходе визита он ознакомился с ходом строительства стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара», посетил метрологическую базу Технического комплекса космодрома и осмотрел площадку строительства жилых домов в микрорайоне Звездный города Циолковский.

Затем Дмитрий Рогозин и генеральный директор ФГУП «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков осмотрели поликлинику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и провели совещание по вопросам медицинского обеспечения жителей Циолковского с генеральным директором ФМБА Владимиром Уйбой и заместителем губернатора Амурской области по социальным вопросам Ольгой Лысенко.

По итогам совещания стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Федеральным медико-биологическим агентством. В рамках соглашения достигнута договоренность о строительстве второй очереди медицинских учреждений ФМБА на территории Циолковского.

На комплексе водозаборных сооружений № 6 генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин запустил технологическое оборудование для проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой». Комплекс предназначен для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения жилищного фонда и котельной Циолковский.