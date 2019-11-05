Пилот авиакомпании «ИрАэро» дал «порулить» самолетом своей знакомой (видео)

В Республике Саха (Якутия) устанавливаются обстоятельства по сообщению СМИ об управлении 33-летней женщиной самолетом авиакомпании «ИрАэро». Видеозапись из кабины пилотов опубликовали в интернете.

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начата доследственная проверка по факту управления самолетом посторонним человеком. По версии следствия, 31 августа текущего года 33-летняя женщина, не имеющая допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок, управляла воздушным судном Ан-24 авиакомпании «ИрАэро». Самолет следовал по маршруту Якутск – Саккырыыр.

Видеозапись из кабины пилотов опубликовал «Интерфакс». В «ИрАэро» «Интерфаксу» сказали, что проверяют это видео. Пока в компании сомневаются, что опубликованные записи связаны ее пассажирскими перевозками.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.