СК опубликовал запись из детсада в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка

По версии следствия, 31 октября обвиняемый подошел к центральному входу в детский сад «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв мужчину за родителя одного из воспитанников.

Обвиняемый поднялся на второй этаж и прошел в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети. Один из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но обвиняемый ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала тревожную кнопку.

Однако к этому моменту мужчина уже ударил ребенка ножом в шею. На месте преступления его задержали работники детсада. Они удерживали мужчину до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

Как сообщает Следственный комитет РФ, в ходе допроса обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Также предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия ООО ОП «Святогоръ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека». Охранник свою вину признал частично.

Оба – обвиняемый в убийстве и охранник – заключены под стражу. Возбуждено и расследуются уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада «Сказка», не обеспечивших безопасность ребенка в дошкольном учреждении.