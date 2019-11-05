Во Владивостоке обнаружено более 1,5 тонны нелегальных морепродуктов

В одном из районов Владивостока сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили бокс, в котором находилось более 1,5 тонны различных морепродуктов. Документов на них нет. По предварительным подсчетам, причиненный ущерб превышает 10 миллионов рублей.

33-летний местный житель арендовал помещение на окраине города и организовал расфасовку и хранение морепродуктов. У приморца имелось все необходимое для нелегального производства: рефконтейнер, большие морозильные лари, холодильники, весы, вакуумный упаковщик, многочисленная тара и бланки бирок. Морозильные камеры были заполнены брикетами с гребешком и мясом краба кустарного производства. В холодильнике пограничники обнаружили более 70 банок заготовленного трепанга на меду – также без маркировки и наименования производителя. В рефконтейнере хранились коробки с крабом и креветкой разных видов.

Всего сотрудники Пограничного управления насчитали более 720 килограммов конечностей краба, более 200 килограммов мяса краба, свыше 400 килограммов мускулов гребешка и около 100 килограммов различной креветки.

Никаких документов, подтверждающих законность происхождения морского изобилия, владелец предоставить не смог.

В отношении жителя Владивостока возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море».

«Проводится разбирательство по окончании которого будет принято процессуальное решение», – комментирует пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.