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5ноября
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сегодня, 20:02 3

Во Владивостоке обнаружено более 1,5 тонны нелегальных морепродуктов

Во Владивостоке обнаружено более 1,5 тонны нелегальных морепродуктов

В одном из районов Владивостока сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили бокс, в котором находилось более 1,5 тонны различных морепродуктов. Документов на них нет. По предварительным подсчетам, причиненный ущерб превышает 10 миллионов рублей.

33-летний местный житель арендовал помещение на окраине города и организовал расфасовку и хранение морепродуктов. У приморца имелось все необходимое для нелегального производства: рефконтейнер, большие морозильные лари, холодильники, весы, вакуумный упаковщик, многочисленная тара и бланки бирок. Морозильные камеры были заполнены брикетами с гребешком и мясом краба кустарного производства. В холодильнике пограничники обнаружили более 70 банок заготовленного трепанга на меду – также без маркировки и наименования производителя. В рефконтейнере хранились коробки с крабом и креветкой разных видов.

Всего сотрудники Пограничного управления насчитали более 720 килограммов конечностей краба, более 200 килограммов мяса краба, свыше 400 килограммов мускулов гребешка и около 100 килограммов различной креветки.

Никаких документов, подтверждающих законность происхождения морского изобилия, владелец предоставить не смог.

В отношении жителя Владивостока возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море».

«Проводится разбирательство по окончании которого будет принято процессуальное решение», – комментирует пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

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#Дальний Восток #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    16 минут назад

    А сколько тонн ещё не обнаружено.

  • Лаконика

    Лаконика
    7 минут назад

    Криведко-нелегал...

  • Хратум Ферганов

    Хратум Ферганов
    54 секунды назад

    чё уничтожат?

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