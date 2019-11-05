Амурчане стали реже обращаться к президенту

Впервые в правительстве Амурской области изменилась структура обращений граждан по способу поступления. Обращения в электронной форме превысили все остальные. На заседании регионального правительства замруководителя аппарата губернатора и правительства рассказала о работе с обращениями граждан за 10 месяцев с начала 2019 года.

Общее количество обращений за указанный период составило 5 027. Из них 2 305 обращений – 45, 9 % – поступило в электронной форме. Как сообщила начальник управления по работе с обращениями граждан Ольга Довлатбегова, такое изменение структуры подачи обращений связано с тем, что с мая 2019 года на официальных сайтах практически всех исполнительных органов госвласти для направления обращений граждан в форме электронного документа внедрена специальная унифицированная форма. Ее внедрение и привело к тому, что впервые количество обращений в электронной форме превысило количество обращений в письменной форме, направленных в правительство Амурской области.

Наибольшее количество обращений граждан – 974 обращения – рассмотрены министерством жилищно-коммунального хозяйства. В министерство социальной защиты населения области поступило 848 обращений. Государственная жилищная инспекция приняла 446 обращений.

В октябре 2019 года появилась новая форма работы – мобильная приемная губернатора Амурской области. Она осуществляется на базе микроавтобуса. Уже поступило и направлено на рассмотрение 64 обращения от жителей Октябрьского и Мазановского районов. В ноябре в мобильной приемной губернатора области планируется работа министерства ЖКХ и ГЖИ области в Магдагачинском районе.

В текущем году наблюдается сокращение общего количества обращений на имя президента РФ, поступивших на рассмотрение в правительство области из администрации президента РФ. В 2019 году зарегистрировали 1 136 обращений (22,6 %), тогда как за аналогичный период 2018 года было 1 580 (27,5 %). Это является показателем повышения доверия к органам власти области, отмечает правительство Приамурья.

Также были рассмотрены предстоящие задачи по повышению эффективности работы по рассмотрению обращений граждан.