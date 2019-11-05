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5ноября
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сегодня, 21:18 11

Амурчане стали реже обращаться к президенту

Амурчане стали реже обращаться к президенту
Фото: pixabay.com

Впервые в правительстве Амурской области изменилась структура обращений граждан по способу поступления. Обращения в электронной форме превысили все остальные. На заседании регионального правительства замруководителя аппарата губернатора и правительства рассказала о работе с обращениями граждан за 10 месяцев с начала 2019 года.

Общее количество обращений за указанный период составило 5 027. Из них 2 305 обращений – 45, 9 % – поступило в электронной форме. Как сообщила начальник управления по работе с обращениями граждан Ольга Довлатбегова, такое изменение структуры подачи обращений связано с тем, что с мая 2019 года на официальных сайтах практически всех исполнительных органов госвласти для направления обращений граждан в форме электронного документа внедрена специальная унифицированная форма. Ее внедрение и привело к тому, что впервые количество обращений в электронной форме превысило количество обращений в письменной форме, направленных в правительство Амурской области.

Наибольшее количество обращений граждан – 974 обращения – рассмотрены министерством жилищно-коммунального хозяйства. В министерство социальной защиты населения области поступило 848 обращений. Государственная жилищная инспекция приняла 446 обращений.

В октябре 2019 года появилась новая форма работы – мобильная приемная губернатора Амурской области. Она осуществляется на базе микроавтобуса. Уже поступило и направлено на рассмотрение 64 обращения от жителей Октябрьского и Мазановского районов. В ноябре в мобильной приемной губернатора области планируется работа министерства ЖКХ и ГЖИ области в Магдагачинском районе.

В текущем году наблюдается сокращение общего количества обращений на имя президента РФ, поступивших на рассмотрение в правительство области из администрации президента РФ. В 2019 году зарегистрировали 1 136 обращений (22,6 %), тогда как за аналогичный период 2018 года было 1 580 (27,5 %). Это является показателем повышения доверия к органам власти области, отмечает правительство Приамурья.

Также были рассмотрены предстоящие задачи по повышению эффективности работы по рассмотрению обращений граждан.

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#областная власть #российская власть #технологии

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Комментарии
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  • Хратум Ферганов

    Хратум Ферганов
    1 час назад

    или амурчан не стало или обращаться бесполезно

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Хратум Ферганов

    или амурчан не стало или обращаться бесполезно



    ну может твоя партия поможет?Которая типа народная лдпр?Хотя врядли .Медведев ваш!!!

  • Хратум Ферганов

    Хратум Ферганов
    1 час назад

    а это то при чём?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Хратум Ферганов

    а это то при чём?



    При вашей единогласной поддержке единой россии по этому вопросу

  • Хратум Ферганов

    Хратум Ферганов
    1 час назад

    а я то при чём?пиши Жириновскому

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Хратум Ферганов

    а я то при чём?пиши Жириновскому



    ты представляешь тут лдпр вот и отвечай за базар

  • не люблю

    не люблю
    1 час назад

    ну только два варианта, либо он все для них сделал и просить больше нечего, либо бесполезно , фонарный столб больше даст

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Ну-ну... На счет повышения доверия у населения к органам власти области, зачетно! Народ просто понял, что все обращения к "нему" (такие наивные, как будто он их обращения) загадочным образом оказываются "на местах"...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад



    В текущем году наблюдается сокращение общего количества обращений на имя президента РФ, поступивших на рассмотрение в правительство области из администрации президента РФ. В 2019 году зарегистрировали 1 136 обращений (22,6 %), тогда как за аналогичный период 2018 года было 1 580 (27,5 %). Это является показателем повышения доверия к органам власти области, отмечает правительство Приамурья.



  • Belka_89

    Belka_89
    41 минута назад

    Опыт с петициями на cnahge.org ни к чему не привёл, вот и смысла в обращениях не видят

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    39 минут назад

    Ну, наконец то поняли, что это бесполезно:)

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