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В России планируют ввести учет представителей коренных малочисленных народов

В России планируют ввести учет представителей коренных малочисленных народов
Фото: pixabay.com

В России может появиться механизм учета россиян, относящихся к коренным малочисленным народам. Вести учет будет Федеральное агентство по делам национальностей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Как пояснила статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова, согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов составила 316 тысяч человек. Они проживают в 35 регионах России.

«Конституцией РФ гарантированы их права, при этом реализация этих прав, а это в том числе право на защиту исконной среды обитания, право на ведение и сохранение традиционного образа жизни связывается с идентификацией гражданина как представителя коренного малочисленного народа. Однако эффективный механизм такой идентификации в действующем законодательстве отсутствует, что вынуждает граждан обращаться в суды за получением подтверждения своей национальной принадлежности», – отметила Анна Котова.

Как сообщает «Парламентская газета», законопроект предполагает формирование специального списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Внесение граждан в этот список и исключение из него должно осуществляться исключительно по их инициативе и на добровольной основе. Использовать для этого планируется документы, которые предоставляет сам заявитель, а также документы, предоставляемые органами госвласти, органами местного самоуправления, и общинами коренных малочисленных народов.

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#российская власть

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