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5ноября
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сегодня, 19:19 0

Автоинспекторы в Новобурейском остановили автомобиль, полный дикого мяса

Автоинспекторы в Новобурейском остановили автомобиль, полный дикого мяса
Фото: pixabay.com

На посту ГИБДД в Новобурейском автоинспекторы остановили автомобиль, которым управлял житель Сковородина. В машине обнаружили около 60 килограммов мяса кабана, косули и изюбря, а также тушку ощипанного гуся.

Обнаружив, что багажник Toyota Hilux Surf буквально забит мясом, сотрудники ГИБДД вызвали на место сотрудников управления по охране животного мира области и полицейских. Незаконное «ассорти» изъяли. В отношении амурчанина сразу же составили протокол по факту незаконной перевозки продукции охоты. Ведется дальнейшее разбирательство.

Как отмечают в охотуправлении, Toyota Hilux Surf был остановлен для проверки поступившей оперативной информации.

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#животные #закон #природа #производство #транспорт

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