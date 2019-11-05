Автоинспекторы в Новобурейском остановили автомобиль, полный дикого мяса

На посту ГИБДД в Новобурейском автоинспекторы остановили автомобиль, которым управлял житель Сковородина. В машине обнаружили около 60 килограммов мяса кабана, косули и изюбря, а также тушку ощипанного гуся.

Обнаружив, что багажник Toyota Hilux Surf буквально забит мясом, сотрудники ГИБДД вызвали на место сотрудников управления по охране животного мира области и полицейских. Незаконное «ассорти» изъяли. В отношении амурчанина сразу же составили протокол по факту незаконной перевозки продукции охоты. Ведется дальнейшее разбирательство.

Как отмечают в охотуправлении, Toyota Hilux Surf был остановлен для проверки поступившей оперативной информации.