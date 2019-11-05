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5ноября
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сегодня, 18:00 5

После строительства автодороги к мосту в Китай земли амурских фермеров начало затапливать

После строительства автодороги к мосту в Китай земли амурских фермеров начало затапливать

Амурские фермеры, чьи земли пострадали от паводка этим летом, ждут компенсации за потерянный урожай. Все документы они уже собрали, теперь ожидают, когда амурское министерство сельского хозяйства начнет выплачивать деньги. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал глава КФХ Аркадий Корнеев.

Между тем, после того как основной паводок прошел, часть участка Аркадия Корнеева, почти 9 гектаров, неожиданно опять затопило.

«Это случилось уже в конце августа, поднялись воды и затопили еще больше наши поля. В конечном итоге у нас площадь затопления получилась больше, но документы мы уже не подавали, потому как сроки прошли. У нас в этом году рядом построили дорогу к мосту. Такую дамбу высокую сделали, откосы забетонировали и, похоже, не запроектировали водотоки. Как известно, вода же в низкие места спускается. Так вот вода со всех падей собралась, заполнила озеро по соседству, озеро вышло из берегов и вода зашла на поле», – рассказывает фермер.

Аркадий Петрович переживает, что если такая ситуация будет повторяться каждый год, то земли придется выводить из сельхозоборота. На их месте в итоге образуется болото.

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#Китай #природа #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Видимо придется так делать.

  • Stat

    Stat
    57 минут назад

    Грамотных проектировщиков нет,делают всё как проще,не думая о последствиях

  • Фермер

    Фермер
    35 минут назад

    Два года назад на общественных слушаниях в районе эту проблему поставили! Проектировщики ОБЕЩАЛИ внести изменения... Проблема коснётся не только Кани-кургана. Вода с 11 километра затопит все дачи и дойдёт до Заречного!

  • anschutka

    anschutka
    27 минут назад

    Это происки Госдепа

  • системник

    системник
    5 минут назад

    Мне не понятно, почему возмещение идет за счет бюджета, а не за счет владельцев мостового перехода.

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