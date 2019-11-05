Бирка для пса: в Амурской области предлагают отмечать бездомных стерилизованных собак

В Амурской области предлагают создать межмуниципальные приюты для бездомных животных. А чипы для бродячих собак могут заменить бирками. Регион готовится к вступлению в силу федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

В настоящее время амурское управление ветеринарии работает над тем, чтобы привести областное законодательство в соответствие с изменениями на федеральном уровне. Федеральный закон, касающийся обращения с безнадзорными животными, в России принят впервые. Он вступает в силу 1 января. До этого регионы руководствовались местными законами.

«В частности, изменения коснутся порядка содержания собак в приютах. Новые нормы предусматривают выпуск животных на прежнее место обитания, если в течение полугода им так и не удастся найти новых хозяев. Перед этим будут проведены кастрация или стерилизация, а также животное нужно будет пометить несмываемой меткой. Мы предлагаем заменить чипирование, которые обычно используется сейчас, биркованием. Такую метку видно сразу и издалека, что позволит избежать повторного отлова одних и тех же особей», – рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

При этом для агрессивных собак, которые не могут бесконфликтно жить рядом с человеком, предусмотрено пожизненное содержание. Это потребует строительства в регионе новых приютов для животных. Амурское управление ветеринарии ждет предложений от районов области.

Как отмечает правительство Амурской области, наиболее удобным вариантом стало бы создание сети межмуниципальных приютов, поскольку далеко не в каждом населенном пункте необходимо отдельное учреждение такого рода. Строительство приютов или реконструкция уже существующих зданий под такие цели предполагается за счет субсидий из областного бюджета.

В следующем году на отлов безнадзорных животных в бюджете Приамурья предусмотрено 10 миллионов рублей.