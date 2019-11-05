На снежный городок и новогоднее оформление Благовещенска потратят больше 20 миллионов рублей

В Благовещенске готовятся провести аукцион на определение подрядчика, который займется оформлением областного центра к Новому году, в том числе возведением снежного городка. На эти цели мэрия готова потратить почти 20,5 миллиона бюджетных денег.

До 11 ноября на сайте госзакупок принимаются заявки на участие в аукционе. Сам аукцион должен пройти 13 ноября.

Победителю предстоит украсить районы города по следующим адресам:

площадь им Ленина, сквер имени Мухина;

улица Ленина от Кузнечной до Островского;

улица Ленина от 50-летия Октября до Калинина;

улица Калинина от Ленина до ж/д переезда;

улица Театральная от Ленина до Октябрьской;

улица Зейская от Трудовой до Мухина;

улица Октябрьская от Театральной до Мухина;

улица 50-летия Октября от Ленина до Красноармейской;

улица 50-летия Октября от Магистральной до Кольцевой;

улица Институтская;

разделительная полоса по Новотроицкому шоссе;

Игнатьевское шоссе (въезд в город);

кольцевая развязка по улице Калинина;

улица Горького от Калинина до Кузнечной;

сквер имени Мухина со стороны улицы Ленина;

сквер здания областной администрации в 43 квартале;

улица Калинина от Ленина до Зейской;

улица Ленина от Чайковского до Мухина;

Игнатьевское шоссе от Тепличной до Студенческой;

улица Студенческая от Игнатьевского шоссе до улицы Загородной.

Работы должны выполняться поэтапно. Первый этап включает устройство праздничного оформления территории города Благовещенска – с момента заключения контракта до 25 декабря 2019 года. Второй этап подразумевает работы по поддержанию в рабочем состоянии праздничного оформления территории города – с момента завершения первого этапа до 28 февраля 2020 года.

Что касается площади Ленина, где в скором времени появится снежный городок, то, согласно контракту, подрядчик будет обязан возвести снежное ограждение, создать снежные и ледовые фигуры, установить горки различных размеров, светодиодные конструкции. Также необходимо оборудовать ледовый каток и поставить новогоднюю ель. Все фигуры и объекты будут устанавливать согласно заранее разработанной и утвержденной схеме размещения снежного городка 2019 года.

Ранее сообщалось, что на новогодний салют в Благовещенске выделили 400 тысяч рублей.