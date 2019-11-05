Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:51 1

На снежный городок и новогоднее оформление Благовещенска потратят больше 20 миллионов рублей

На снежный городок и новогоднее оформление Благовещенска потратят больше 20 миллионов рублей

В Благовещенске готовятся провести аукцион на определение подрядчика, который займется оформлением областного центра к Новому году, в том числе возведением снежного городка. На эти цели мэрия готова потратить почти 20,5 миллиона бюджетных денег.

До 11 ноября на сайте госзакупок принимаются заявки на участие в аукционе. Сам аукцион должен пройти 13 ноября.

Победителю предстоит украсить районы города по следующим адресам:

  • площадь им Ленина, сквер имени Мухина;
  • улица Ленина от Кузнечной до Островского;
  • улица Ленина от 50-летия Октября до Калинина;
  • улица Калинина от Ленина до ж/д переезда;
  • улица Театральная от Ленина до Октябрьской;
  • улица Зейская от Трудовой до Мухина;
  • улица Октябрьская от Театральной до Мухина;
  • улица 50-летия Октября от Ленина до Красноармейской;
  • улица 50-летия Октября от Магистральной до Кольцевой;
  • улица Институтская;
  • разделительная полоса по Новотроицкому шоссе;
  • Игнатьевское шоссе (въезд в город);
  • кольцевая развязка по улице Калинина;
  • улица Горького от Калинина до Кузнечной;
  • сквер имени Мухина со стороны улицы Ленина;
  • сквер здания областной администрации в 43 квартале;
  • улица Калинина от Ленина до Зейской;
  • улица Ленина от Чайковского до Мухина;
  • Игнатьевское шоссе от Тепличной до Студенческой;
  • улица Студенческая от Игнатьевского шоссе до улицы Загородной.

Работы должны выполняться поэтапно. Первый этап включает устройство праздничного оформления территории города Благовещенска – с момента заключения контракта до 25 декабря 2019 года. Второй этап подразумевает работы по поддержанию в рабочем состоянии праздничного оформления территории города – с момента завершения первого этапа до 28 февраля 2020 года.

Что касается площади Ленина, где в скором времени появится снежный городок, то, согласно контракту, подрядчик будет обязан возвести снежное ограждение, создать снежные и ледовые фигуры, установить горки различных размеров, светодиодные конструкции. Также необходимо оборудовать ледовый каток и поставить новогоднюю ель. Все фигуры и объекты будут устанавливать согласно заранее разработанной и утвержденной схеме размещения снежного городка 2019 года.

Ранее сообщалось, что на новогодний салют в Благовещенске выделили 400 тысяч рублей.

Просмотров всего: 174

#праздники

распечатать


Общество

На улице Ленина из-за демонстрации перекроют движение
Общество 7

В Белогорске школьникам рассказали о важности праздника 4 ноября
Общество 13

Гигантский триколор, флешмобы, дегустации: в Приамурье отметили День народного единства
Общество 31

Первые лица города и области поздравили амурчан с Днем народного единства
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Stat

    Stat
    54 минуты назад

    Отдайте лучше нуждающимся в лечении детям!!! Жители думаю поймут и переживут отсутствие городка.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь