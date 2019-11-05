В Благовещенске решали, необходим ли закон «Об ответственном родительстве»

В мероприятии приняли участие министр социальной защиты населения Наталья Киселёва и начальник профильного отдела министерства Ольга Головачёва. Также для обсуждения были приглашены представители заксобрания области, полиции, федеральной службы судебных приставов, Амурского областного суда, министерства образования, министерства юстиции, министерства культуры, управления ЗАГС, общественных организаций и другие.

Практически каждый отметил необходимость привлечения внимания общества к проблеме ответственного родительства. Выступающие приводили свои аргументы. Так, руководитель УФССП по Амурской области Светлана Засядько отметила негативную тенденцию роста числа амурчанок, на которых завели уголовные дела в связи с невыполнением родительских обязанностей.

«Органы соцзащиты первыми сталкиваются со случаями семейного неблагополучия. Эти случаи всё равно происходят, несмотря на принимаемые в регионе меры. Более 1,5 миллиарда рублей областного бюджета – это те средства, которые направляются на поддержку семей с детьми: в том числе, на питание, одежду, проезд несовершеннолетних. Объемы финансирования растут с каждым годом. Однако мы вновь становимся свидетелями случаев, когда ребенка бьют, когда приходится выводить его из семьи. Поэтому мы в целом приветствуем меры, позволяющие разрешить эту ситуацию. Представленный законопроект требует детальной доработки, вместе с тем этот документ важен и нужен, в первую очередь, для самих родителей, которые смогут обратиться к нему, узнать о своих правах и обязанностях», – считает Наталья Киселёва.

Как отмечают разработчики проекта закона, новый документ не устанавливает дополнительные меры ответственности по отношению к родителям – он дублирует нормы федерального законодательства. Также в нем не предусмотрен перечень мер социальной поддержки семей с детьми, нет в нем и ювенальных технологий. Законопроект устанавливает само понятие «ответственное родительство», перечисляет его принципы.

Как ранее сообщало Амур.инфо, Амурская область может стать вторым в России регионом, где будет действовать местный закон об ответственном родительстве. Пока он принят только в Республике Саха (Якутия).

Проект закона «Об ответственном родительстве» состоит из 5 глав, 22 статей. В нем вводятся новые понятия, например, «ответственное родительство» – это реализация родителями своих прав и обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению ребенка, сохранению здоровья, исходя из его законных интересов и потребностей, создание условий, в которых ребенок может в полной мере развиваться.

Также проект закона содержит такие понятия, как «содержание ребенка родителем», «обучение ребенка родителем», «воспитание ребенка родителем», «сохранение здоровья ребенка родителем», «развитие ребенка родителем», «защита прав и законных интересов ребенка родителем», «принципы ответственного родительства». В действующем федеральном законодательстве приведенные понятия отсутствуют.