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Стилиста Криштиану Роналду зарезали в гостиничном номере

Стилиста Криштиану Роналду зарезали в гостиничном номере
Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

2 ноября в Швейцарии уборщица обнаружила окровавленное тело стилиста Рикардо Маркес Феррейра, которому футболист Криштиану Роналду обязан своими прическами. Известно, что Рикардо был зарезан в собственном гостиничном номере.

Убийца нанес Рикардо несколько ножевых ранений. Вся комната пахла алкоголем. Сейчас по этому делу ведется расследование, злоумышленник не найден, имена подозреваемых не озвучиваются. К слову, Феррейру вполне можно назвать звездным имиджмейкером. С 2015 года он тесно работал с Роналду, на его счету также сотрудничество с португальскими актрисами и моделями.

Пока футболист не прокомментировал трагический инцидент, сообщает StarHit.

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#криминал #происшествия #шоу-бизнес

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