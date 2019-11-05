Стилиста Криштиану Роналду зарезали в гостиничном номере

2 ноября в Швейцарии уборщица обнаружила окровавленное тело стилиста Рикардо Маркес Феррейра, которому футболист Криштиану Роналду обязан своими прическами. Известно, что Рикардо был зарезан в собственном гостиничном номере.

Убийца нанес Рикардо несколько ножевых ранений. Вся комната пахла алкоголем. Сейчас по этому делу ведется расследование, злоумышленник не найден, имена подозреваемых не озвучиваются. К слову, Феррейру вполне можно назвать звездным имиджмейкером. С 2015 года он тесно работал с Роналду, на его счету также сотрудничество с португальскими актрисами и моделями.

Пока футболист не прокомментировал трагический инцидент, сообщает StarHit.