Амурчанин лишился 105 тысяч рублей, переведя предоплату за трактор

В дежурную часть МО МВД России «Октябрьский» обратился 24-летний парень. На сайте объявлений он увидел предложение о продаже трактора. В надежде на честную сделку покупатель связался с продавцом, не предполагая, что не увидит ни трактора, ни своих денег.

Амурчанин перевел задаток продавцу. Через полчаса тот попросил еще 50 тысяч рублей, и покупатель исполнил просьбу. Продавец перезвонил и «обрадовал» покупателя, сообщив ему, что платеж не поступил. Он предложил еще раз перечислить деньги, но на этот раз двумя небольшими платежами. Покупатель так и сделал.

Вскоре продавец снова вышел на связь – на этот раз с просьбой занять ему денег для решения своих жилищных проблем. К тому моменту у покупателя уже закончились деньги, поэтому ничем помочь он не мог.

Тогда продавец попросил скинуть номер банковской карты, чтобы вернуть все переводы, так как сделка купли-продажи не получается. После того как амурчанин отправил ему номер своей карты, продавец перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 105 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Как сообщает управление МВД России по Амурской области, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

«Будьте предельно внимательными при совершении сделки купли-продажи через сайты объявлений! Оплачивайте товар только после его получения. В случае совершения в отношении вас мошеннических действий незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 с городского, 102 с мобильного», – напоминают полицейские.