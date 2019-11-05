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Жена сбросила 40 кг и ушла от мужа из-за упрека в том, что она стала страшной

Жена сбросила 40 кг и ушла от мужа из-за упрека в том, что она стала страшной
Фото: instagram.com/love__lean/

Женщина из Южной Кореи в полной мере узнала, что такое послеродовая депрессия. После родов муж не смог найти слова поддержки для молодой мамы, а упрекал любимую за то, что она стала толстой и некрасивой.

Пак Джи Вон родила ребенка, и после этого у нее появились нездоровые привычки питания. Постепенно вес девушки увеличился в два раза и превысил 86 килограммов.

В течение этого непростого периода муж не разговаривал и не поддерживал молодую маму, а постоянно возмущался и укорял жену в том, что она перестала быть привлекательной, а стала страшной. Чтобы вернуть любовь супруга, расстроенная и подавленная Пак Джи Вон решила вернуться к былым формам, сообщает Life.

В течение 10 месяцев она изнуряла себя диетами и жёсткими физическими нагрузками. И результат оказался выше всяких ожиданий. Меньше чем за год ей удалось сбросить 40 килограммов. Но даже несмотря на это муж всё ещё не был в восторге.

Тогда Пак поняла, что дальше дальше это продолжаться не может и подала на развод. По словам девушки, после разрыва у неё началась новая жизнь. Сейчас она ведёт блог, в котором даёт подписчикам советы по похудению, делится рецептами здоровых блюд и растит дочку.

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#жизнь

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