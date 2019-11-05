Уголовное дело Вячеслава Золотарева передали в суд

В соответствии Уголовным кодексом РФ за совершение указанного преступления суд может назначить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, в целях извлечения материальной выгоды заключил с администрацией Благовещенска муниципальные контракты на содержание безнадзорных собак. В течение 2018 года мужчина не обеспечивал животных полнорационным сбалансированным питанием и питьевой водой, не оказывал им своевременную квалифицированную ветеринарную помощь, тем самым жестоко обращаясь с безнадзорными животными.

Длительное время животные были лишены пищи и воды, ветеринарного ухода. По этой причине у них развилась дисфункция основных жизненно важных органов и систем организма. В результате обезвоживания и голодания наступила смерть более 30 собак.

В январе 2019 года было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, Вячеслав Золотарев находился под стражей, позже его перевели под домашний арест. Затем меру пресечения предпринимателю смягчили до запрета определенных действий.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в отдельное производство выделены материалы расследования по статье «Халатность». В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка в отношении директора Дальневосточного зонального научно-исследовательского ветеринарного института РАСХН. Именно это бюджетное учреждение отвечало за акты осмотра содержания животных в чигиринском приюте. На основании этих документов владельцу «Дружка» Вячеславу Золотареву и выплачивались деньги по муниципальным контрактам.

В связи с этим следователь МО МВД России «Благовещенский» выделил материалы в отдельное производство и направил в следственный комитет по городу Благовещенску. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.