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5ноября
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В Белогорске ищут женщину, взявшую чужой телефон

В Белогорске ищут женщину, взявшую чужой телефон
Фото: УМВД по Амурской области

Сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Белогорский» просят помочь установить личность и местонахождение гражданки, которая может быть причастна к пропаже сотового телефона. Амурчанка присвоила смартфон после того, как хозяйка оставила его на стойке в магазине.

В дежурную часть отдела полиции города Белогорска поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила о похищении в магазине сотового телефона стоимостью около 15 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что после того, как потерпевшая отошла к витрине, оставив свой телефон на стойке, подошла женщина, положила на телефон свои перчатки, а потом телефон вместе с перчатками убрала в сумку.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемой, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефону: 02 (с мобильного: 102). Телефон доверия МО МВД России «Белогорский»: 8 (41641) 2-32-29.

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#Белогорск #происшествия

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