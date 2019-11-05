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5ноября
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Юнармейцы Приамурья стали победителями всероссийского конкурса в Москве

Юнармейцы Приамурья стали победителями всероссийского конкурса в Москве

Юнармейцы из городов Свободный и Сковородино победили на всероссийском конкурсе, который завершился в Москве. Со всей страны в играх «Кадеты Отечества», посвященных 76-й годовщине битвы за столицу, участвовали 26 команд, являющихся победительницами региональных отборочных туров.

Военно-спортивные соревнования проводились на базе в/ч железнодорожных войск. Школьникам предстояло продемонстрировать строевую выправку, знание истории и спортивные достижения. От победы участников отделяли испытания: «Смотр строя и песни», «Разборка – сборка учебного автомата» «Встречная эстафета», «Бег», «Подтягивание на перекладине», «Упражнение на пресс», а также викторина на тему «Битва за Москву».

По итогам конкурса команды Приамурья завоевали два первых общекомандных места (в разных возрастных категориях), также ряд наград получили юнармейцы в личных зачетах.

Помимо участия в спортивных состязаниях, в рамках экскурсионной программы юные амурчане ознакомились с достопримечательностями столицы, пишет пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

«Мы поздравляем юнармейцев с такой яркой победой, им есть, к чему стремиться, а нам есть, чем гордиться», – отмечают в управлении образования Сковородинского района.

Сковородино на Играх представляли ребята из юнармейского отряда «Орлята» военно-патриотического клуба «Дети приграничья», обучающиеся 9 «В» класса МБОУ СОШ № 3 города.

Всероссийские военно-спортивные игры «Кадеты Отечества» – конкурс военно-патриотической направленности. В этом году он проходил в 11-й раз. Цель мероприятия – военно-патриотическое, культурное воспитание, допризывная подготовка молодежи; межрегиональное сотрудничество, обмен опытом работы учебных заведений; профориентация учащихся на выбор военных профессий.

Фото пресс-службы министерства образования и науки Амурской области, управления образования Сковородинского района

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#конкурсы #Свободный #Сковородино

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