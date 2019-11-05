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5ноября
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сегодня, 16:39 0

60-летняя Лариса Гузеева помолодела и сверкнула декольте

60-летняя Лариса Гузеева помолодела и сверкнула декольте
Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/?utm_source=ig_embed

Главная героиня фильма «Бесприданница» и сваха передачи «Давай поженимся» выложила в Инстаграм провокационное фото. Поклонники отметили помолодевшее лицо Гузеевой и ее худобу.

Лариса Гузеева в этом году отпраздновала 60-летие и взялась за свое здоровье. В течение всего лета артистка много путешествовала, отдыхала с семьей, перекрасилась в блондинку и успела полежать в детокс-клинике. Причиной восстановления здоровья стали неправильные диеты. Теперь телесваха худеет только под присмотром специалистов.

Вернувшись в Москву, Гузеева погрузилась в работу. В Инстаграме она выкладывает свои фото не часто, но недавно решила поделиться селфи. Она сообщила, что в таком виде пошла на вечеринку с коллегами. Образ звезды поразил подписчиков. На фото Лариса изображена с идеальной модной укладкой, на лице нюдовый макияж, а все это дополняет платье с глубоким декольте.

Гузеева надела полупрозрачную майку и черную рубашку, которую застегнула не до конца, чтобы показать декольте и красивое нижнее белье в тон. «На вечеринку с коллегами. Фестиваль А. Суриковой. Спасибо, мои дорогие! Я буду самой скромной», – написала телеведущая.

Многие друзья и коллеги отреагировали на снимок. «Ой похудела, как хорошо», – отметила Дана Борисова. Алика Смехова тоже не осталась в стороне: «Роскошно выглядишь». Екатерина Одинцова также оставила свой комментарий: «Куколка». Почти все поклонники стали утверждать, что знаменитость заметно похудела, однако Гузеева ответила некоторым, что все еще впереди, а стройная фигура – ее мечта.

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#шоу-бизнес

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