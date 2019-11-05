В Челябинской области уборщица вытерла пациентке лицо половой тряпкой (видео)

В Интернете появилось видео, на котором уборщица больницы в Челябинской области умывает женщину грязной половой тряпкой. Пациентка, явно находящаяся в беспомощном состоянии, не может сопротивляться.

Ролик выложили в telegram-канале «Плохие новости». Сообщается, что всё происходило в травматологическом отделении больницы Миасса. На записи видно, как уборщица заходит в палату, в которой на кровати сидит голая пациентка. Сотрудница клининговой службы начала возмущаться, что пол испачкан испражнениями, пишет «Челябинск.Сегодня». «Заколебала, изгадила тут всё», – возмущённо сказала уборщица, после чего удалилась из палаты.

Через некоторое время работница вернулась в комнату, подошла к пациентке и начала ей «мыть» лицо грязной половой тряпкой. Женщина пыталась сопротивляться, но в силу своей беспомощности просто сидела на месте и кричала.