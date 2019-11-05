Амурский министр просит водителей ограничить поездки на авто до улучшения погоды

«Дорожные службы ведут работу по очистке проезжей части от снега и наледи с раннего утра, а где-то и ночью вышли на дороги. В течение дня ситуация будет улучшаться, основные участки будут обработаны, на остальных работа будет продолжена ночью. Но в любом случае, к вечеру участникам дорожного движения рекомендуем не торопиться, быть предельно внимательными на региональных трассах и тем более на уличной сети населенных пунктов, где более плотный трафик», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

По информации амурского правительства, в связи с прибытием ранних авиарейсов в аэропорт Благовещенск подрядная организация, содержащая два главных транспортных направления Благовещенск – Свободный и Благовещенск – Бибиково, в первую очередь приступила к расчистке аэропортовской трассы.

Сложные дорожные условия в период перехода с плюсовой к устойчивой минусовой температуре ежегодно наблюдаются в Зейском районе, на трассе Зея – Тыгда, частично на дороге Благовещенск – Гомелевка.

Наиболее непростая ситуация сложилась в прошедшие выходные в Сковородинском районе на федеральной трассе. Из-за снегопада, обрушившегося на Амурскую область в ночь с 31 октября на 1 ноября, на участке трассы «Амур» в Сковородинском районе на затяжном подъеме движение было затруднено. Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» сообщает, что в Сковородинском районе работы по содержанию федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск ведутся в круглосуточном режиме.

Диспетчерские пункты в ФКУ ДСД «Дальний Восток» и в подрядных организациях функционируют в круглосуточном режиме. Оперативная информация о производственной деятельности подрядных организаций, о состоянии проезжей части и конструктивных элементов дорог поступает ежедневно. Пользователи автомобильных дорог также могут связаться с оперативным дежурным ФКУ ДСД «Дальний Восток» в любое время суток по телефону: +7 (4212) 45-11-48, +7 (914) 548-58-84.

«Переход с плюсовых температур на минусовые – всегда создаёт сложные дорожные условия. У нас в регионе этот период – ноябрь. Он не долгий, всем нам нужно быть готовым к нему. Дорожные организации к переходу на минус готовятся заранее: в начале осени проверяется парк спецтехники, заготавливаются противогололедные материалы. После каждого снегопада на дорогах используются все резервы техники и материалов. Водителям тоже необходимо заранее переобуть свой автотранспорт, а в условиях обильного выпадения осадков в виде снега, если есть возможность, ограничить поездки на личном автомобиле до улучшения погодных условий», – сказал министр.

Министр также добавил, что пока сохраняется сложная дорожная ситуация, техника зимнего содержания будет работать на дорогах до полного восстановления безопасных условий для водителей и пешеходов.