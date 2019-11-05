Благовещенцы много лет не могут добиться ремонта двора

В Благовещенске жители многоэтажек устали смотреть на свой разбитый и грязный двор. Люди хотят, чтобы он стал комфорнтым, удобным и безопасным. Но как этого добиться, люди не знают.

Проблемный двор расположен в районе перекрестка улиц Красноармейской и Театральной.

Территория между тремя пятиэтажками выглядит депрессивно: бывшая проезжая часть изрыта разновеликими ямами, вместо редких в городских дворах газонов – места для парковки.

Давно просят замены бордюры. Детская площадка есть, но жильцов не радует – на ней лишь старые турники да песочница. Кроме того, разрослись деревья, их давно не обрезали. Людей беспокоит опасность падения ветвей во время сильного ветра.

Как рассказывают старожилы, дом № 91 на улице Красноармейской сдали в 1994 году. Уже тогда было понятно, что строители не особо старались: не было ни отмостки, ни водоотведения. «Я живу здесь с 1998 года. Первое, что бросается в глаза, – после дождя вода не уходит, водоотведения вообще нет! Прошел дождь – стоят лужи по колено. И так все лето. Зимой все это замерзает, превращается в скользкую и неровную поверхность. К нам даже таксисты отказываются заезжать во двор! Хоть бы отгрейдировали, но это временная мера», – рассказывает Елена, жительница дома № 91 по Красноармейской.

Такой двор не только некрасив и неудобен, но и опасен: жильцам приходится пробираться к подъезду по ямам и грязи, а в темноте есть риск упасть и получить травму.

Заехать во двор можно с Красноармейской и с Театральной. В текущем году был большой ремонт проезжей части на Театральной. Эту дорогу – кстати, ведущую к дому ветеранов, – отремонтировали нынешним летом. Но двор остался в прежнем состоянии.

На восстановление подъездной дороги со стороны Красноармейской требуется проектно-сметная документация. Ее оценили в 780 тысяч рублей. «Даже если мы соберем эту сумму, у нас нет никакой гарантии того, что дорогу сделают. Нас поставят на очередь по ремонту. Жители соседнего дома, № 91/1, сделали ПСД еще в 2014 году. И вот уже пять лет ждут ремонта», – объясняет Елена.

С 2013 года Елена Давыденко, старшая дома № 91/1 на улице Красноармейской, обращается в инстанции: управляющую компанию, управление ЖКХ Благовещенска. В 2015 году управляющая компания объяснила: «…внутридомовая дорога не выделена в состав общедомового имущества, следовательно, обязательств по ее содержанию нет ни у собственников, ни у управляющей организации».

Предоставить грейдер компания согласна, но работу техники должны оплатить жильцы. Эти работы не предусмотрены договором управления, а значит, УК не имеет оснований к оплате услуг грейдера за счет средств, вносимых собственниками в качестве платы за содержание и ремонт дома.

В ответе управления жилищно-коммунального хозяйства от 20 августа текущего года говорится о том, что в соответствии с положением статей 36 и 29 Жилищного кодекса РФ бремя расходов на содержание общего имущества несут собственники квартир многоэтажного дома. «В связи с чем вопрос восстановления покрытия внутриквартального проезда рекомендуется рассмотреть на общем собрании собственников жилых помещений домов по адресам: Красноармейская, 91, 91/1, Театральная, 94, 96, 98, Октябрьская, 90», – говорится в ответе управления ЖКХ администрации города.

Редакция ИА «Амур.инфо» готовит запрос в администрацию Благовещенска с просьбой объяснить, в каком порядке должны действовать жители многоэтажек, чтобы их двор отремонтировали.