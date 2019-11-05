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5ноября
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В Приамурье проходит муниципальный этап олимпиады школьников

В Приамурье проходит муниципальный этап олимпиады школьников
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

В Амурской области стартовал муниципальный этап школьных олимпиад. По предварительным данным, участие в них примут 10 258 учеников 4-11 классов.

В число предметов, по которым проводятся испытания, входят 22 предмета из 24-х, представленных во всероссийском перечне. Вне списка – испанский и итальянский языки. К настоящему времени олимпиады прошли уже по трем предметам – астрономии (85 участников), искусству (МХК) (104 участника), экономике (113 участников). 5 ноября 222 школьника проходят испытания по праву.

Следующий этап олимпиад – областной – начнется в январе сразу после новогодних праздников. По его итогам лучшие знатоки предметов, набравшие необходимое количество баллов, представят Приамурье в финале Всероссийской олимпиады школьников.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, в заключительном этапе школьной олимпиады ученики региона участвуют ежегодно, демонстрируют высокие результаты, дважды становились абсолютными лидерами. Так, в 2017 году в финальных испытаниях по китайскому языку победила гимназистка из Тынды. В 2019 году успех по той же дисциплине повторил ученик Алексеевской гимназии Благовещенска.

Победа в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников дает льготы при поступлении в вузы. Так, в высших учебных заведениях Приамурья лидерам испытаний начисляются несколько дополнительных баллов к ЕГЭ по профильному предмету. Большие преимущества имеют победители финального этапа олимпиады – при поступлении в вуз за ЕГЭ по профильному предмету им автоматически засчитываются 100 баллов.

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#образование #школа

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