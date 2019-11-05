Закусочная в Тынде не будет работать три месяца из-за грубых нарушений

Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку закусочной «Два грача» в Тынде. Там были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. В результате деятельность закусочной приостановлена на 90 суток.

В ходе проверки было установлено, что в закусочной отсутствует централизованное водоснабжение, для приготовления пищи и мытья посуды используется привозная вода, которая не отвечает гигиеническим требованиям. Кроме того, не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, отсутствует маркировка производственного оборудования и инвентаря, не ведется контроль за качеством и безопасностью продукции, основанный на принципах ХАССП, а у повара нет медосмотра.

«В связи с тем, что деятельность индивидуального предпринимателя по оказанию услуг общественного питания создавало непосредственную угрозу жизни и здоровью населения, был составлен протокол о временном запрете деятельности закусочной с 28.10.2019 года, материалы направлены в суд», – сообщили в амурском Роспотребнадзоре.

Постановлением судьи Тындинского районного суда от 1 ноября владелец закусочной признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания в закусочной «Два грача» на срок 90 суток.