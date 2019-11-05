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5ноября
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сегодня, 15:53 0

В Благовещенске поликлиника переформатировала работу для эффективности диспансеризации

В Благовещенске поликлиника переформатировала работу для эффективности диспансеризации
Фото: pixabay.com

На координационном совете при мэре Благовещенска обсудили вопрос о диспансеризации горожан. На заседании рассказали о том, как поликлиника № 1 переформатировала свою работу, чтобы сделать прохождение диспансеризации эффективным и максимально комфортным для горожан.

С докладом об организации и ходе диспансеризации взрослого населения выступила главный врач ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» Наталья Сапко.

«Хочу отметить, что администрация областного центра уделяет большое внимание здоровью горожан. Но еще очень важно, чтобы нас услышали руководители предприятий и организаций, действующих на территории Благовещенска. Трудовой кодекс РФ, а точнее, недавно внесенные в него поправки, обязывают всех работодателей предоставлять работникам дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации. Диспансеризация, по сути, в интересах не только работников, но и руководителей: ведь здоровье сотрудника – это мощный ресурс, и его тоже надо беречь. Мы же, со своей стороны, будем прилагать все усилия, чтобы сделать диспансеризацию максимально доступной и качественной для пациентов. Наша поликлиника проводит ее до 20:00 в будни и до 15:00 по субботам. Есть отдельный кабинет для диспансеризации, куда нужно просто прийти – без записи и талонов», – сообщила Наталья Сапко.

В целях обеспечения амурчанам необходимых условий для прохождения диспансеризации в учреждениях здравоохранения области принимаются необходимые меры: увеличено время работы, выделены отдельные площади, закреплены ответственные работники. Вопрос охвата населения региона диспансеризацией – в ежедневной повестке амурского минздрава, сообщается на сайте министерства.

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#здоровье #медицина #мэрия

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