На севере Приамурья ударили морозы: прогноз погоды на 6 ноября

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В Амурской области 6 ноября ночью небольшой снег будет идти на северо-востоке – в Селемджинском районе и на востоке Зейского. Северо-западный ветер ожидается умеренным. Температура воздуха составит минус 10...15 – на северо-западе и до минус 23 – в Тындинском районе.

Днем местами по области будет идти слабый снег. Ветер с северо-запада разгонится до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 5...10, в отдельных районах севера – минус 12...17. На автодорогах снежный накат, местами гололедица.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада наберет скорость 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит 10...12, днем – 5...7 мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.