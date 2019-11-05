В Амурской области может уменьшиться число моногородов

В России пересмотрят список моногородов. Сейчас в перечне монопрофильных муниципальных образований – 321 город. Правительственная комиссия не согласовала дополнительное финансирование новой программы их развития. В Амурской области пять моногородов – это Белогорск, Свободный, Тында, Райчихинск и пгт Прогресс.

Число моногородов в стране может уменьшиться почти вдвое – с 321 до 170, рассказал «Известиям» ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике Павел Склянчук.

По информации председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее 3 тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

При этом в фонде моногородов сообщили, что резкого сокращения списка не произойдет.

«Вопрос о резком сокращении списка моногородов не стоит. Пересмотр не может произойти одномоментно. Это сложная процедура в несколько этапов», – пояснили ТАСС в пресс-службе фонда. Уточняется, что процесс лишения этого статуса потребует времени, пока к экономически устойчивым моногородам можно отнести свыше 20 муниципалитетов из всего списка.

«При обновлении перечня важно сделать акцент на максимальной правдивости – то есть детально перепроверить моногорода в их актуальном состоянии. На сегодня свыше 20 моногородов можно отнести к экономически устойчивым, они добились высоких результатов. Это Череповец, Набережные Челны, Тольятти, Невинномысск и другие», – пояснили в пресс-службе.

Программа по поддержке моногородов должна была действовать с 2016 по 2025 год, но досрочно прекратила свое существование 1 января 2019 года. С критикой документа выступила Счетная палата. Ее проверка показала, что меры по поддержке моногородов не привели к диверсифицированному и стабильному их развитию, программа не облегчила и не упростила жизнь населения.

Проект новой программы экономисты отправили в Минфин на рассмотрение. Сейчас документ дорабатывается.

На сайте «Фонда развития моногородов» сообщается, что монопрофильным муниципальным образованиям доступны 119 различных мер поддержки. В их числе возможность создания территорий опережающего развития (ТОР) для привлечения инвесторов благодаря различным налоговым льготам. В части финансовых мер поддержки предлагается строительство льготной инфраструктуры под инвестпроекты (софинансирование совместно с регионом 95/5) и льготные займы. С 2019 года открыт займ под 0 % годовых от 5 до 250 миллионов рублей для малого и среднего бизнеса, для крупных инвестпроектов до 1 миллиарда рублей действует займ под 5 % годовых.

Кроме того, по информации министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, по линии Минвостокразвития моногородам может быть предоставлена субсидия на поддержку и развитие субъектов МСП, которые занимаются социально-значимыми видами деятельности. Субсидирование осуществляется по системе 3/97, где 97% денежных средств предоставляет Минвосток.

В Амурской области – 5 моногородов. Это Белогорск, Свободный, Тында, Райчихинск и пгт Прогресс. В региональном министерстве экономического развития и внешних связей считают, что список моногородов должен подлежать корректировке, так как основной целью моногородов является диверсификация экономики и создание новых предприятий для трудоустройства трудоспособного населения муниципального образования.

На сегодня максимально приблизился к поставленным целям город Белогорск. «В 2015 году на момент включения в перечень моногородов России на градообразующем предприятии (Белогорска – Прим.ред.) ООО "Строительная компания "Мост-Восток" было занято 1 303 человек или 7 % от среднесписочной численности работников организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. На территории муниципального образования в 2015 году создана территория опережающего развития. За 4 года на ТОР зарегистрировано 8 предприятий – резидентов, на которых по состоянию на 1 июля 2019 занято 482 человека или 1,3 % от среднесписочной численности работников организаций муниципального образования. Всего резидентами планируется создать около 1 000 рабочих мест», – сообщили Амур.инфо в министерстве.

Власти Белогорска уже планируют исключить город из списка монопрофильных муниципальных образований. Поддержки от фонда Белогорск не получал. «На сегодняшний день Белогорск не получал дополнительных мер поддержки как моногород. Условия финансирования объектов инфраструктуры Фондом развития моногородов и получения льготных займов невыполнимы для инвестиционных проектов Белогорска.

Кроме того, в рамках поддержки моногородов не предусмотрено финансированию социальных объектов, мероприятия по улучшению жизни жителей. В связи с чем Белогорск с 2018 года ведет работы по исключению города Белогорск из перечня монопрофильных муниципальных образований», – пояснил информагентству глава Белогорска Станислав Мелюков.

Получить поддержку по программе моногородов планируют в Прогрессе. Поселок городского типа был включен в список монопрофильных муниципальных образований летом 2019 года. «Готовим пакеты документов, ищем инвесторов, которые готовы зайти под эти программы. Это такие инвесторы как завод железобетонных изделий, мы хотим на его базе расширить производство, на базе предприятия частного предпринимателя реализовать проект по теплицам. Планы есть, но это не так просто», – рассказал глава пгт Прогресс Сергей Провоторов.

Новая госпрограмма по развитию моногородов может начать действовать с 1 января 2020 года. Объем финансирования должен составить 10-11 миллиардов рублей ежегодно до 2024 года. Ранее предполагалось, что проект программы будет утвержден осенью, а финансирование начнется с 1 января 2020 года.

Минэкономразвития РФ предлагало за следующие три года выделить на новую программу развития моногородов дополнительно 18,6 миллиарда рублей (в 2020 году – 6,4 миллиарда рублей, в 2021-м – 6,021 миллиарда и в 2022-м – 6,2 миллиарда), но правительственная комиссия пока не поддержала эту инициативу.