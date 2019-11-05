В Амурской области по-прежнему стабильная эпидобстановка

По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, эпидемиологическая остановка на прошлой неделе в Амурской области стабильная. Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ниже недельного эпидемического порога на 43,5 %.

Из числа заболевших ОРВИ более 70 % по-прежнему приходится на детей до 17 лет, среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения и школьники. Среди населения циркулируют вирусы не гриппозной этиологии (адено -, РС-вирусы,), лабораторно подтверждённых случаев гриппа не зарегистрировано.

В целях недопущения возникновения групповых заболеваний управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает родителей не пускать детей с симптомами инфекционных заболеваний в образовательные учреждения и своевременно обращаться к врачу, а также призывает амурчан соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.

Продолжается сезонная регистрация заболеваемости внебольничными пневмониями с активным вовлечением в эпидемический процесс организованных детей, поэтому необходимо соблюдать основные меры профилактики, напоминают специалисты амурского Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний уровень, однако в холодное время года традиционно отмечается активизация кишечных инфекций вирусной этиологии (норо-, ротавирусов), в связи с чем ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения основных мер профилактики острых кишечных инфекций (ссылка на памятку кишечных инфекций вирусной этиологии).