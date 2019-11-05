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5ноября
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В Приамурье жителя Липецкой области обвинили в хранении золота на 9 миллионов

В Приамурье жителя Липецкой области обвинили в хранении золота на 9 миллионов
Фото: pixabay.com

Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Липецкой области. Он обвиняется в незаконном хранении драгоценного металла.

Как полагает следствие, в апреле 2019 года гражданин незаконно приобрел 7 слитков золота общей массой более 3,5 килограмма, стоимостью свыше 9 миллионов рублей. Чтобы перевезти драгоценный металл в Липецкую область, мужчина отправился с ним в Тынду. При этом золото он хранил при себе, в одежде. Незаконные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

Прокуратура Амурской области сообщает, что уголовное дело рассмотрит Тындинский районный суд. За совершение этого преступления мужчине грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом.

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#происшествия #суды

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