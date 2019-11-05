В школе Ромненского района не кормили детей

Прокуратура Ромненского района провела проверку исполнения законодательства об образовании образовательными организациями района. Установлено, что в МОБУ «Ромненская СОШ» в первую учебную неделю 2019 года обучающиеся не получали школьного питания.

По результатам проверки прокурор Ромненского района в отношении директора образовательного учреждения возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей.

По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности, выписан штраф. Директору внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, питание детей организовано, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.