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сегодня, 15:08 0

В школе Ромненского района не кормили детей

В школе Ромненского района не кормили детей
Фото: pixabay.com

Прокуратура Ромненского района провела проверку исполнения законодательства об образовании образовательными организациями района. Установлено, что в МОБУ «Ромненская СОШ» в первую учебную неделю 2019 года обучающиеся не получали школьного питания.

По результатам проверки прокурор Ромненского района в отношении директора образовательного учреждения возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей.

По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности, выписан штраф. Директору внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, питание детей организовано, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

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#дети #школа

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