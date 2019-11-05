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На улице Ленина из-за демонстрации перекроют движение

На улице Ленина из-за демонстрации перекроют движение
Фото: Амур.инфо

В четверг, 7 ноября, в связи с проведением в Благовещенске праздничной демонстрации, посвященной 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, вводится временное ограничение движения транспорта по улице Ленина на участке от Калинина до Островского. Оно продлится с 12:30 до 13:00.

Объезд автобусов будет осуществляться по следующим улицам:

№ 4, 9, 28, 30, 31 – Ленина – Шимановского – Зейская – 50-летия Октября – далее по маршруту в обоих направлениях;

№ 11, К – Ленина – Шимановского – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях;

№ 12 – Шевченко – Зейская – далее по маршруту в обоих направлениях;

№ 22 – Пионерская – Зейская – Калинина – далее по маршруту; в обратном направлении – Калинина – Зейская – Шевченко;

№ 7 – Пионерская – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях;

№ 2, 2а, 5, 39 – 50-летия Октября – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях;

№ 101 – Б. Хмельницкого – Зейская – Калинина - Ленина – далее по маршруту;

№ 8, 26, 106, 106ю – 50-летия Октября – Зейская – Калинина – далее по маршруту.

Водителей транспорта просят выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#праздники #транспорт

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